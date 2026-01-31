La UE levanta la mano con los vetos por la dermatosis

Publicado por Agencias Bruselas Creado: Actualizado:

La Unión Europea (UE) ha levantado parcialmente las restricciones por dermatosis nodular contagiosa en determinadas zonas de España (Girona) y Francia, tras la mejora de la situación epidemiológica en ambos países, según ha informado este viernes el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa).

La decisión se adoptó en el Comité de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos de la UE, a partir de un análisis de riesgo favorable, que tiene en cuenta la ausencia de nuevos focos recientes y la elevada cobertura de vacunación alcanzada.

En España, el Ministerio de Agricultura ha valorado de forma «positiva» dicho acuerdo, alcanzado por unanimidad entre la Comisión Europea y los Estados miembro.

Según el Mapa, el último foco en la provincia de Girona se notificó el pasado 7 de enero en animales vacunados, sin que se haya producido un aumento del riesgo, lo que ha permitido reclasificar estas áreas como zonas de vacunación.

Mientras, en Francia no se han detectado nuevos casos desde el pasado 2 de enero. Esto permite «mayores posibilidades» de movimientos de animales y productos fuera de dichas zonas, así como la entrada de animales en las mismas si cumplen una serie de condiciones, ha precisado el Ministerio.

El Mapa ha apuntado que la evolución favorable de la enfermedad se debe, entre otros factores, al periodo invernal, que limita la circulación de los vectores transmisores. También han influido las medidas de control de movimientos y el «amplio» despliegue de la vacunación en las zonas afectadas y de protección.

Además, el Gobierno ha adelantado que España ha obtenido el respaldo unánime de la UE para ampliar la zona de vacunación a determinadas áreas de Aragón, Navarra y Gipuzkoa, que quedarán recogidas en la próxima modificación de la normativa comunitaria.

El Ministerio ha recordado la importancia de mantener estrictas medidas de bioseguridad en todas las explotaciones de ganado vacuno y en el transporte de animales de esta especie en España, también aquellas relacionadas con la desinsectación.

En el caso de que la situación epidemiológica cambiase por la detección de nuevos focos, el Mapa ha precisado que se procedería a reevaluar el análisis de riesgo actual para valorar la conveniencia de establecer nuevas zonas de vacunación protectora.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, aseguró este lunes que España está respondiendo «de forma muy correcta y a la altura de las circunstancias» ante la situación sanitaria actual marcada por la coexistencia de varias enfermedades animales, como la peste porcina africana, la gripe aviar o la dermatosis.

En declaraciones en Bruselas previas al consejo de ministros de Agricultura y Pesca de la UE, Planas subrayó que el Gobierno está actuando «de forma muy coordinada» con la Comisión Europea, la Dirección General de Salud y la Organización Mundial de Sanidad Animal. El ministro señaló que, pese a la complejidad del contexto, España mantiene «prestigio» y «reputación» como país serio y fiable desde el punto de vista agroalimentario, lo que ha permitido conservar abiertos «el 80% de los mercados del mundo» incluso con la presencia de un foco de peste porcina en jabalíes salvajes. Avanzó, además, que el martes se reuniría con el comisario europeo de Salud, Olivér Várhelyi, para abordar tanto la evolución de estas enfermedades como otras cuestiones ligadas a la seguridad sanitaria, como el refuerzo de los controles en frontera y la regulación de productos fitosanitarios.