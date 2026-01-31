Éxito del 'superjueves' con 15.000 tractores en la calle

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los tractores volvieron a tomar las calles de España en protesta por los recortes de la PAC (Política Agrícola Común) y el acuerdo de la UE con Mercosur. Los agricultores y ganaderos creen que ambas decisiones agravarán la ya «crítica» situación que atraviesa el campo en España. Este jueves más de 15.000 tractores y 25.000 agricultores tomaron las calles de ciudades de toda España en una jornada definida como «el súper jueves del campo español» por las asociaciones. La convocatoria ha sido «un éxito", indica COAG, aunque ha 'pinchado' en Sevilla y Madrid al haberse suspendido la concentración prevista en plenaPuerta del Sol por las malas condiciones climáticas. Las tractoradas estaban convocadas en toda España y han sido especialmente fuertes en León, Lugo, Alicante, Valencia y Bilbao. También hubo manifestaciones en Cádiz, Málaga, Zamora, Valladolid, Vitoria, Logroño, Murcia, Toledo, Santa Cruz de Tenerife, Pamplona, La Rioja, Las Palmas de Gran Canaria o Mallorca. En León se llegaron a congregar cerca de 800 tractores y unas 4.000 personas que salieron a las calles para reivindicar una agricultura «digna» y expresar su rechazo al acuerdo UE-Mercosur. La movilización fue convocada de forma conjunta por todas las organizaciones agrarias con representación en la provincia y tuvo un seguimiento masivo, que colapsó la capital.

En Bilbao también se concentraron más de 75 tractores procedentes de todo Vizcaya, que se manifestaron bajo el lema «¡UE-Mercosur Stop! La alimentación no es una mercancía", reivindicando que la alimentación es «un derecho básico» y exigiendo que no se aplique «bajo ningún concepto» el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur. Los tractores se han concentrado en la explanada del estadio de San Mamés y han ido entrando por las calles del centro de la ciudad. En Santander los ganaderos llegaron a mantener un tenso encuentro con el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, a su llegada a la sede de la institución que encabeza, donde introdujeron el cadáver de un ternero atacado por el lobo. Además, centenares de personas a pie y en tractor se desplazaron a la céntrica Delegación del Gobierno, donde tras llegar con pancartas y cencerros se enfrentaron con la Policía porque los agentes no dejaban subir a la acera uno de los tractores. Las asociaciones detrás de las protestas son Asaja (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores), COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) y UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos), y esperan que esta jornada sea histórica para el medio rural.