Más de cien medidas para dinamizar el medio rural

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Con el objetivo de contribuir a dinamizar la actividad empresarial en el medio rural, la asociación Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL) y la Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León (Vitartis) han entregado esta semana al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, un estudio que contempla «más de cien medidas concretas y factibles, que van desde una mayor iniciativa pública hasta una mayor simplificación administrativa, con la búsqueda de colaboraciones público-privadas y algunas reformas legales para mejorar el desarrollo industrial en los pequeños municipios».

Según han explicado los presidentes de EFCL y Vitartis, Isidoro Alanís y Santiago Miguel, respectivamente, «este trabajo responde a una necesidad cierta, objetiva y urgente: las empresas que operan o quieren establecerse en el medio rural de Castilla y León se enfrentan a procedimientos administrativos tediosos, prolongados en el tiempo, con excesiva dispersión normativa y escasa coordinación entre administraciones. Y sin empresas no será posible que nuestros pueblos puedan sobrevivir».

Se trata, por lo tanto –dijeron–, de un asunto de gran interés para la Comunidad, «que tiene que ver con su propia capacidad para competir en Europa y en el mundo», por lo que anunciaron que prevén mantener encuentros con los dirigentes de todos los partidos políticos con representación parlamentaria en Castilla y León, «con el fin de que contribuyan a lograr este objetivo de Comunidad».

«Es necesario actuar con decisión»

Durante el encuentro con el presidente Fernández Mañueco, los presidentes de EFCL y Vitartis reconocieron los esfuerzos de la Junta en el apoyo al sector agroalimentario y señalaron que con este documento se pretende continuar en la línea de luchar contra la despoblación y reforzar las inversiones y el empleo en las zonas rurales.

Sin embargo, la complejidad y lentitud de los procedimientos administrativos frenan la inversión, resta competitividad, genera incertidumbre, desmotivación y costes innecesarios para quienes apuestan por emprender e invertir en el medio rural, además de reflejar una injustificada falta de confianza en el empresario.

Por ello, consideran que «es necesario actuar con decisión para simplificar los procedimientos administrativos que, sin aportar valor, dificultan o incluso impiden el desarrollo de nuevos proyectos empresariales, particularmente en sectores estratégicos como el agroalimentario, que tiene una vinculación directa con el territorio y un elevado efecto tractor sobre otras actividades».

Recordaron, en este sentido, que en Castilla y León el 45% de las industrias agroalimentarias se ubica en el medio rural –en localidades de menos de 2.000 habitantes–, que concentran el 35% del empleo del sector y el 40% de su cifra de negocio.

Vitartis es la asociación que representa los intereses de la industria agroalimentaria de Castilla y León. Se caracteriza por impulsar la innovación abierta y colaborativa entre sus socios, entre los que se encuentran, además de las empresas agroalimentarias más representativas de la región, los centros tecnológicos y universidades, conformando así un ecosistema que facilita la transferencia de conocimiento y tecnología. Cuenta con 160 socios y reúne más del 45% de la facturación del sector en la región.

Fundada en junio de 1997 con el objetivo de trabajar para favorecer la continuidad de las empresas familiares de Castilla y León, EFCL engloba a más de 180 empresas familiares de toda la región líderes en sus respectivos sectores, cuya facturación global equivale al 14 por ciento del PIB y dan empleo al 6,40 por ciento de la población ocupada de Castilla y León en el sector privado