El Senado aprueba una moción del PP sobre medidas para controlar el lobo

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

Los senadores del Grupo Parlamentario Popular (GPP) Juan Carlos García Diego y Jorge Martínez Antolín han acusado al Gobierno de ser «el único responsable» de los «graves daños» provocados por la fauna salvaje —básicamente, lobos y jabalíes— a la ganadería y agricultura españolas.

Durante el debate de una moción consecuencia de interpelación del GPP aprobada en la cámara alta, ambos senadores han reprochado al Ministerio de Agricultura su «inacción y dejación de funciones» por no poner en marcha «medidas para reducir las poblaciones de lobo y jabalí y minimizar los daños que provocan cada día».

En lo relativo específicamente al lobo, Martínez Antolín ha denunciado que «el Gobierno socialista está incumpliendo sus compromisos» por no transferir a las comunidades autónomas los 20 millones de euros anuales comprometidos para compensar estas pérdidas.

Además, le acusa de impedir un control eficiente del lobo porque «tiene retenido el informe sexenal» sobre su estado de conservación, aprobado el 14 de julio en la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, «que concluye que la conservación del lobo es favorable».

El pasado viernes las autoridades europeas abrieron expediente contra España por no haber recibido en el plazo previsto este informe, pese a que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico alegó criterios de rigor científicos, prudencia institucional y seguridad jurídica para retrasar el envío.

Martínez Antolín ha preguntado en su interpelación «por qué no tuvieron en cuenta esos criterios» antes de optar por la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, en contra de la opinión de las comunidades autónomas «que ostentan el 95 % de la población» de este mamífero. Por ello, los senadores del Partido Popular exigen la remisión urgente del informe a la Comisión Europea, la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente para tratar la gestión del lobo y el abono de las cantidades comprometidas para compensar los daños por sus ataques. En cuanto a los jabalíes y el problema de la peste porcina africana, han demandado al Gobierno que aplique todas las medidas necesarias para que esta enfermedad no afecte al sector productivo, así como para extremar la vigilancia en las explotaciones porcinas y las inspecciones en frontera.