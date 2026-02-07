Bruselas no ha decidido aún si aplicará Mercosur

Una de las últimas protestas contra el acuerdo realizadas en España.Wifredo García

El comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, aseguró este martes que la Comisión Europea (CE) no ha decidido aún si aplicará provisionalmente el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea (UE) mientras se examina su legalidad.

Hansen trasladó hoy ese mensaje a un comité de las dos cámaras del Parlamento de Irlanda, país que junto a Francia, Polonia, Austria y Hungría votó en contra del tratado el pasado mes al considerarlo como una amenaza para sus sectores agrícolas.

«El mandato dado al consejo es muy claro (...) la comisión tiene la posibilidad de optar por una aplicación provisional. De momento, la decisión no se ha tomado», señaló el dirigente comunitario.

A preguntas de los legisladores irlandeses, Hansen lamentó que el Parlamento Europeo haya bloqueado la aprobación del acuerdo Mercosur-UE y consideró que «no ha ayudado» el hecho de que después lo remitiese al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), lo que podría retrasar su ratificación hasta dos años.

«En estos tiempos políticos tan turbulentos es importante no tener todos los huevos en la misma cesta», declaró el comisario, al hacer referencia también a las dificultades que atraviesan las relaciones entre Estados Unidos y China.

Asimismo, defendió el acuerdo aludiendo a las debilidades en defensa que muestra la UE, lo que, según él, expone su vulnerabilidad económica y comercial.

El diputado Ruairi Ó Murchu del izquierdista Sinn Féin, el principal de la oposición, recordó al comisario de Agricultura que la aplicación provisional del texto sería como «una bofetada» para Irlanda.

La intervención de Hansen ante el Comité de Asuntos Europeos del Parlamento se produce después de que en una entrevista con el dominical dublinés ‘Sunday Business Post’ calificara de «incoherente» e «inconsistente» la posición del Gobierno irlandés sobre Mercosur-UE.

El acuerdo fue firmado el pasado 17 de enero en una ceremonia en Asunción y para entrar en vigor debe ser ratificado por al menos un país del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y por la UE.

El Parlamento Europeo no puede ratificar el acuerdo hasta que se pronuncie el TJUE, pero legalmente, la CE podría decidir empezar a aplicarlo de forma provisional.

La CE sigue sin aclarar por el momento si lo implementará de forma provisional, aunque el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha instado al Ejecutivo comunitario a aplicar el acuerdo una vez lo haya ratificado alguno de los socios del Mercosur, porque los Veintisiete ya dieron el visto bueno al pacto.