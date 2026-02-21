Fepex tratará en Valencia la PAC y la competencia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex) celebrará su próxima asamblea el día 26 en Valencia, para abordar las claves del sector, entre las que destacan la futura Política Agraria Común (PAC), la mano de obra y la competencia comercial de países terceros.

Fepex ha confirmado en un comunicado la asamblea de esta patronal, en la que tratará las cinco claves transcendentales para el futuro del sector de las frutas, las hortalizas, las flores y las plantas. La asamblea número 67 de Fepex analizará las relaciones con la distribución europea, ya que Europa supone más del «96 % de la exportación española», la competencia de países terceros, la necesidad de fitosanitarios y la mano de obra, han señalado. En la reunión participarán los responsables de las asociaciones de las principales zonas de producción del país; Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia, Cataluña, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, La Rioja y Navarra.