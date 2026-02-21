La CE sigue a la espera del informe sexenal del lobo del Miteco

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall, ha señalado este jueves en el Congreso de los Diputados que la Comisión «mantiene un diálogo» con el Gobierno en relación al envío a Bruselas del informe sexenal del lobo, algo que debía hacer antes del 31 de diciembre y por lo que se abrió un expediente de sanción contra el país a finales de enero. "Tenemos normas sobre cómo informar y cómo recolectar la información, siempre trato de basarme en la ciencia cuando tomo decisiones. Así que estamos manteniendo un diálogo con el Gobierno español sobre los informes", ha señalado a los periodistas antes de participar en la Comisión Mixta para la UE. Si el texto remitido por España a la UE indica que la conservación del cánido está en situación desfavorable —tal y como avanzaron fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) a finales de junio— no se podrán hacer «controles letales» de la especie, según asegura MITECO, que se remite en este aspecto a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) de 2024, que señala que si una especie está en estado desfavorable en una parte del territorio, lo está en la totalidad del territorio. El Ministerio señaló tras la apertura de expediente de Bruselas que no ha enviado «por el momento» el informe sexenal del lobo a la UE por «criterios de rigor científico, prudencia institucional y seguridad jurídica». «En su estado actual, no ofrece todavía una base científica solvente", señalaron a Europa Press fuentes del organismo.

Posteriormente, durante su comparecencia ante la Comisión Mixta, ha señalado que «el lobo sigue siendo una especie protegida y los Estados miembros son los que tienen que decidir si aplican esta protección» pero «trabajemos juntos con las regiones y con los gobiernos para ver que se cumple». "Vengo de una reunión de Suecia en la que también tenemos lobos, así que soy consciente de esta situación, pero al mismo tiempo mi papel, mi cometido es que trabajemos juntos con las regiones y con los gobiernos para ver que se cumple", ha indicado. Durante el encuentro, la diputada del PP Milagros Marcos ha avanzado que los consejeros autonómicos enviarán a Roswall el informe sexenal sobre la especie aprobado por la mayor parte de Comunidades Autónomas (CCAA) en julio de 2025 en la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad. De acuerdo con la Ley de Desperdicio Alimentario, el informe tiene que ser aprobado por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Transición Ecológica la desconvocó poco antes de que el Defensor del Pueblo llevara ante el Tribunal Constitucional tres disposiciones de esta norma que rebajaban la protección de la especie y obligaban a contar con la aprobación de la Conferencia Sectorial en los informes antes de remitirlos a Bruselas.

A juicio de la diputada del PP, «la protección de la biodiversidad no puede construirse sobre la asfixia del mundo rural». «El problema del lobo no es solo una cuestión jurídica o ideológica, es un problema de seguridad para la población y la economía rural", ha lamentado.