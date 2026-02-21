Preocupación por un nuevo brote de peste porcina

Publicado por Redacción Barcelona Creado: Actualizado:

La Generalitat catalana ha confirmado este martes el hallazgo de un nuevo positivo de peste porcina africana (PPA) en el término de Sant Feliu de Llobregat, es decir, fuera de la zona cero del brote original y el radio de 6 kilómetros de máxima vigilancia. Este nuevo positivo ha obligado a ampliar la zona de restricciones al municipio de Sant Feliu de Llobregat y los barrios de montaña de Barcelona: Vallvidrera, Las Planas y Tibidabo. En estos espacios, como en Molins de Rei y los otros 13 municipios que forman parte de la zona cero original, se prohíbe el acceso a los espacios naturales, así como alimentar a animales salvajes. Una prohibición que será especialmente delicada en los accesos al Parque de Collserola, pulmón verde de la ciudad de Barcelona, con una fuerte presión humana especialmente los fines de semana. El consejero de Agricultura de la Generalitat, Óscar Ordeig, ha explicado que en la última semana se han detectado siete nuevos positivos, lo que suma un total 162 positivos en las más de mil muestras analizadas de animales encontrados o abatidos en el radio de 20 kilómetros del origen del brote, que se inició hace once semanas.

La respuesta ante este nuevo positivo fuera de la zona cero será entrar en una «nueva fase» ha explicado Ordeig, en la que la Generalitat catalana se centrará en intensificar las capturas de jabalís en toda la zona de 20 kilómetros en torno al brote de peste porcina. Hasta ahora se habían intensificado las batidas en el radio original de 6 kilómetros, ahora se ampliará a los 20 kilómetros el esfuerzo para conseguir «una reducción drástica de jabalís». Tras once semanas de medidas de contención «los expertos nos dicen que podemos actuar de forma más contundente» ha relatado el consejero. «Por eso pedimos ayuda técnica y humana» tanto al Ministerio de Agricultura como a las comunidades autónomas que tienen unidades caninas experimentadas en esta tareas, y que ya han dado apoyo a la Generalitat en semanas previas. Ordeig, que ha elogiado la colaboración y coordinación administrativa tanto con las autoridades europeas como españolas, ha explicado que la Generalitat solicitará al Gobierno incineradores para eliminar los restos de jabalís muertos y más unidades de desinfección, además de unidades caninas y personal especializado en la retirada de jabalís. También drones para el seguimiento y captura de animales. A las comunidades autónomas se les solicitara también el apoyo de unidades caninas especializadas, que se alternarán para conseguir una presión homogénea en el tiempo sobre la población de jabalís, y trampas de captura. «También pediremos ayuda de tiradores profesionales para hacer el vaciado de jabalís, siempre acompañados por personas con conocimiento local» ha añadido el consejero.

En este contexto, Ordeig ha defendido los esfuerzos realizados durante los dos últimos meses para reducir la población de jabalís en Cataluña con un dato: desde el uno de enero de este año se han abatido 13.615 jabalís en toda la comunidad.

El consejero ha explicado la aparición de estos nuevos casos fuera de la zona inicial de Cerdanyola por la existencia de un corredor natural desde zona cero hacia Molins de Rei y Sant Feliu, y se ha felicitado de nuevo porque no se haya producido una extensión del brote con nuevos positivos hacia el norte en dirección a Girona. Dentro de las nuevas medidas de contención Ordeig ha destacado que se realizará un doble cierre en las dos autovías que atraviesan el Baix Llobregat, la A2 y la B23, y que confían en contener los contagios en el entorno del área metropolitana de Barcelona y el mar. Un espacio en el que «no hay granjas» ha destacado.