Casi 73.000 ha de maíz aún están por cosechar y el 15% presenta pérdidas

La Lonja de León ha señalado este miércoles que continúa la estabilidaden el precio de los cereales a la espera de que se aclaren tanto los problemas geopolíticos como las consecuencias que a largo plazo habrá tenido sobre los cultivos las intensas precipitaciones acaecidas en el último mes. Decir que el 15% de las 72.690 ha de maíz que a día de hoy aún están por cosechar ya presentan pérdidas, en algunos casos importantes, que se cuantificarán cuando se pueda acceder a su comercialización.

También ha señalado que con el comienzo del Ramadan se suele incrementar el consumo de carne tanto de vaca, ovino y pollo en los países musulmanes como fuente de proteínas, al ser obligatorio el ayuno desde el amanecer hasta el anochecer, pero este año este dato está pasando prácticamente inadvertido. En el vacuno los aranceles impuestos por Marruecos y la escasa venta a Argelia, están dejando las exportaciones en mínimos, solo las de destino Francia continúan estables y los precios se mantienen no por la demanda sino porque la oferta sigue siendo muy limitada.

En cuando a los corderos tampoco se ha incrementado la demanda hacia estos destinos, si bien en este caso suele ser la Fiesta del Sacrificio del Cordero que se celebrará el 27 de mayo la que marca los precios más altos de venta hacia esos países.