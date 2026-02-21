La Junta confirma su apoyo a los regantes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Partido Popular siempre ha estado y estará con las necesidades de los agricultores y ganaderos y lo hemos demostrado desde el Gobierno de la Junta». Este mensaje se trasladó en la reunión mantenida por María González Corral con las comunidades de regantes de la provincia donde puso énfasis en la «inversión histórica» de 350 millones de euros en regadíos desde 2022.

Esta inversión de la Junta es regadíos responde «a una convicción» de que con ello «mejoraremos la rentabilidad de los cultivos, facilitará la incorporación de los jóvenes y atraerá población al medio rural». Estas premisas, remarcó González Corral, son constatables ya que «donde hay regadíos la inversión se multiplica por seis, lo mismo que la incorporación de los jóvenes, y el valor añadido se multiplica por tres».

León ha recibido en la última legislatura el 40% de la inversión en regadíos de Castilla y León, lo que supone que «somos la vanguardia» en España con 30.000 nuevas hectáreas incorporadas, al tiempo que se está actuando «de manera importante» en «las concentraciones parcelarias» como una vía de garantizar la rentabilidad futura de las explotaciones.

Una de las vías «donde la administración autonómica puede actuar» es en la reducción de costes. Para ello, se han acometido, tal y como expuso María González Corral a los regantes, «importantes actuaciones en materia de eficiencia energética, con plantas fotovoltaicas» de las que ya se han beneficiado 90.000 hectáreas en la provincia, junto con el desarrollo tecnológico y la simplificación de la burocracia «como la flexibilización de la PAC».

El encuentro, en el que participaron también el número uno de la lista del PP a las Cortes, María José Álvarez, y el secretario provincial de la gestora, Eduardo Diego, sirvió para poner de manifiesto el contraste con las actuaciones de otros partidos políticos. «Hubo partidos que estuvieron en los sillones durante dos años en la Junta, tomando decisiones y luego se fueron sin haber escuchado al sector», remarcó González Corral.

Olvido del Gobierno

En esta línea, también incidió en el «olvido» del Gobierno de Pedro Sánchez hacia Castilla y León. Y para ello puso tres ejemplos. Por un lado, la propuesta de financiación autonómica donde «con el 20% de la superficie y algo más del 5% de la población, nos ofrecen poco más del 1,5% de incremento, lo que evidentemente no cuadra con ninguna variable medible».

Recordó, como segundo ejemplo, el plan del ovino «donde lo que hicieron es cambiar de un sector a otro los fondos», algo que corrigió la Junta con «10 millones de euros» para el sector.