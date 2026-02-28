Innovación y digitalización, palancas para el sector agroalimentario

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado a la innovación y la digitalización como palancas de transformación del sistema agroalimentario español y la mejor garantía para reforzar su rentabilidad y sostenibilidad. «La innovación, el emprendimiento y las aplicaciones digitales son el presente y el futuro para un sistema alimentario más resistente, competitivo, saludable y preparado», indicó Planas durante la clausura de los Premios Food Changemakers del Think Tank KM Zero. Además, el titular del ramo defendió que la modernización tecnológica del sector no es una opción, sino una necesidad estratégica ante un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, desafíos climáticos y cambios en los mercados. Así, ha puesto en valor «el ejercicio de inteligencia colectiva» de personas comprometidas, desde el ámbito institucional, empresarial, productivo y tecnológico, en el impulso de cambios estructurales en el modelo alimentario.

Planas indicó que su Departamento apuesta de manera decidida por el emprendimiento innovador a través de préstamos participativos a empresas agroalimentarias de base tecnológica, programas de aceleración y mentorización para empresas emergentes, destacando el programa de La Vega Innova, con el que se apoya iniciativas emergentes de innovación agroalimentaria.

Según Planas, apostar por la innovación es imprescindible en un sector que constituye uno de los grandes pilares de la economía española y del desarrollo del medio rural.

En cifras

En 2025, el sector agroalimentario alcanzó más de 75.600 millones de euros de valor de producción y más de 41.200 millones de euros de renta agraria. Da empleo a más de 1,3 millones de personas —de las que más de 760.000 están en el sector primario— y cuenta con más de 28.000 industrias alimentarias —entre ellas, casi 3.200 cooperativas— repartidas por todo el territorio. A estos datos se suma una sólida posición internacional, ya que España es el cuarto exportador agroalimentario de la Unión Europea y el séptimo del mundo, con presencia en 193 países. Planas recordó que, para garantizar la seguridad alimentaria y la competitividad del sector en el medio y largo plazo, el Gobierno ha impulsado la Estrategia Nacional de Alimentación y se ha presentado recientemente el Plan Internacional de la Gastronomía Española.