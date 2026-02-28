Los precios de los cereales se mantienen en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En la sesión de la Lonja de León celebrada este miércoles en Santa María del Páramo se han repetido los precios en todos los cereales con apenas operaciones en los mercados, informó el mercado agropecuario leonés en un comunicado. En el campo se retoma la actividad poco a poco y los agricultores centran su esfuerzo en ponerse al día en los terrenos que están más sanos, con la esperanza de que las incesantes lluvias ofrezcan una tregua para completar todas las tareas pendientes.

En cuanto al maíz, también repite precios y se espera que en fechas próximas comience a cotizar en seco.

La patata también ha mantenido la tónica de estabilidad en las tarifas que se pagan a los agricultores, si bien esta semana ha experimentado subidas en los lineales que no se han trasladado a los bolsillos de los profesionales del campo.

En cuanto a la alubia repite a excepción de la variedad Pinta con una leve bajada para ajustar precio de mercado, ha concluido la Lonja.