El campo sigue rechazando el pacto comercial

Las organizaciones agrarias españolas lamentan, en términos generales, la activación del acuerdo comercial con el bloque de Mercosur, mientas que los principales sectores agroalimentarios afectados —vino, aceite, carnes y frutas— lo ven como una oportunidad, siempre que se garanticen la reciprocidad y el apoyo a los sectores sensibles.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este viernes la entrada en vigor provisional de la parte comercial del acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, tras completar su ratificación Argentina y Uruguay.

El propio ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reiterado en numerosas ocasiones que el acuerdo supone una «oportunidad» y no un «riesgo» puesto que abre para la UE un mercado de 700 millones de personas, el equivalente al 10% de la población mundial, que representa además el 25% del PIB global.

Visión negativa desde el campo

«Hoy se confirma una nueva traición por parte de Europa al sector agroalimentario. Volvemos a ser moneda de cambio, pero hay que tener una breve esperanza porque esto es simplemente una ratificación temporal», señaló ayer el responsable de Asaja en Bruselas, José María Castilla.

El responsable de Organización COAG, Andoni García, ha apuntado que la Comisión Europea hace un «desprecio profundo al Parlamento Europeo y a la posición mayoritaria de los agricultores» europeos y que el acuerdo constituye un «atropello democrático» que «se lleva por delante los intereses» de la agricultura.

Por su parte, el secretario general de UPA, Cristóbal Cano, no es tan pesimista y apuntó que «su entrada en vigor de forma provisional era un escenario más que previsible» pese a que se elevó al Tribunal de Justicia Europea, y ha agregado que «lo positivo es que se hace con las cláusulas de salvaguardia que se aprobaron hace escasos días», que «no son ni mucho menos papel mojado».

El coordinador estatal de Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos (UdU), Luis Cortés, lamentó la entrada en vigor «exprés» del acuerdo, «sin respetar ninguna legalidad», porque la Eurocámara no lo ha ratificado y por sus perjuicios «para los agricultores y para los consumidores». Su organización estudiará nuevas acciones contra el acuerdo.

Fuentes de la Federación de la Industria de la Alimentación y Bebidas (FIAB) han señalado que «dado el inestable escenario internacional, el anuncio llega en un momento oportuno».