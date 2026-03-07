Más casos de peste porcina africana en jabalíes y un contagio humano

Todos los casos, hasta el momento, se han registrado en fauna salvaje.JESÚS MORROY

Publicado por Redacción Madrid Creado: Actualizado:

España ha confirmado 21 nuevos casos positivos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes, lo que eleva a 216 el total de animales infectados detectados desde el pasado mes de noviembre y a 37 los focos declarados. Al mismo tiempo, las autoridades sanitarias han notificado en Cataluña un caso humano de gripe porcina, una infección poco frecuente en personas y considerada de bajo riesgo para la población general.

Según el último informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, los nuevos positivos de PPA se han localizado en municipios que ya habían registrado presencia de jabalíes infectados. No obstante, se ha detectado por primera vez un caso en Sant Just Desvern, en la comarca barcelonesa del Baix Llobregat.

Desde la confirmación del primer foco el 28 de noviembre, se han identificado animales infectados en ocho municipios: Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Terrassa, Rubí, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat y el propio Sant Just Desvern.

Las autoridades han analizado además 1.708 animales que han dado resultado negativo. De ellos, 1.176 corresponden a jabalíes capturados o abatidos sin síntomas clínicos, mientras que 532 forman parte de la vigilancia pasiva realizada sobre cadáveres o restos encontrados en el medio natural, así como animales abatidos con signos compatibles con la enfermedad.

El informe destaca que continúan las «intensas» labores de búsqueda de cadáveres de jabalíes y las actuaciones para reducir su población en la zona afectada. Paralelamente, se mantienen medidas de aislamiento y vallado, especialmente en corredores utilizados habitualmente por estos animales, con el objetivo de frenar la propagación del virus.

En cuanto a la cabaña porcina doméstica, las inspecciones realizadas en granjas de la zona no han detectado cerdos con síntomas ni lesiones compatibles con la enfermedad. Los Servicios Veterinarios Oficiales continúan revisando las medidas de bioseguridad en explotaciones y reforzando la vigilancia sanitaria.

Mientras tanto, el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña ha informado de la detección de un caso humano de gripe porcina en la provincia de Lleida. La persona afectada se encuentra en buen estado de salud y no trabaja en una explotación ganadera.

Según explicó el secretario de Salud Pública de la Generalitat, Esteve Fernández, se trata del cuarto caso registrado en España desde 2009 y el segundo detectado en Cataluña desde ese año. El anterior se notificó en 2024 y correspondía a un trabajador de una granja.

La gripe porcina, también conocida como gripe A (H1N1) o influenza porcina, es un virus que circula habitualmente entre cerdos y que solo en ocasiones puede infectar a los seres humanos. Fue detectada por primera vez en estos animales en 1918 y su propagación dentro de las piaras suele ser rápida.

Aunque el virus circula con frecuencia entre cerdos, la transmisión a humanos es rara y el riesgo de propagación a la población se considera muy bajo. La principal vía de contagio es el contacto directo con animales infectados.