¿Por qué lo llaman filete cuando es otra cosa?

Publicado por Redacción Bruselas Creado: Actualizado:

Representantes del Consejo de la Unión Europea y del Parlamento Europeo llegaron a un acuerdo provisional este jueves sobre una normativa que busca reforzar la posición de los agricultores en la cadena alimentaria e incluye disposiciones sobre etiquetado que, entre otras cosas, impedirán usar términos como «filete» o «solomillo» para productos que no contengan carne.

En particular, los negociadores de las instituciones cerraron un acuerdo sobre la revisión del Reglamento de la Organización Común de Mercados para los productos agrícolas.

El Parlamento Europeo dijo que el acuerdo alcanzado «reconoce el valor del trabajo de los agricultores y protege sus productos (...) contra la competencia desleal».

Entre otras ventajas, la nueva normativa implicará «precios justos para los productos agrícolas», normas más claras sobre etiquetado y publicidad.

El Consejo, por su parte, señaló que promoverá «cadenas de suministro más equilibradas y resilientes, incluyendo la generalización de los contratos escritos», que reforzará las organizaciones de productores y contribuirá a una mayor estabilidad de los ingresos de los agricultores, protegiendo además las denominaciones de la carne y de ciertos productos cárnicos para garantizar la transparencia para el consumidor y una competencia leal. En particular, ayudará a que los precios finales de los alimentos reflejen múltiples factores, especialmente los costes reales de producción pagados por los agricultores, y que exista un impacto directo en sus ingredientes. Y estipularon criterios para el uso de los términos «justo» o «equitativo» en una etiqueta, que incluyen, por ejemplo, la contribución de un producto al desarrollo de las comunidades rurales y a la promoción de las organizaciones de agricultores. Por último, los colegisladores acordaroncontratos escritos obligatorios para apoyar los ingresos de los productores lácteos, teniendo en cuenta las difíciles condiciones que afronta el sector. El texto introduce una definición de carne como «partes comestibles de los animales» y precisa que las denominaciones como «filete», «solomillo», costilla», «chuleta» «muslo», «pechuga» o «tocino», entre otras, deben reservarse a los productos que contengan carne y excluir a los cultivados en laboratorio. Los consumidores europeos, representados por BEUC, y los Verdes de la Eurocámara lamentaron que se haya impedido utilizar ciertos términos para los productos a base de plantas. «Aunque las empresas aún pueden usar nombres comunes de carne procesada como hamburguesas y salchichas, la prohibición abarca nombres de animales como pollo, ternera y tocino, así como partes de animales como pechuga o muslo», indicaron los consumidores.