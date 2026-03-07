El arancel ‘ilegal’ de Ucrania amenaza la viabilidad del girasol y la soja

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La organización agraria ASAJA, en coordinación con el Copa-Cogeca a nivel europeo, ha elevado una denuncia formal ante la Comisión Europea para señalar las prácticas comerciales de Ucrania. El foco del conflicto reside en la imposición de un arancel del 10% que el gobierno ucraniano aplica a la exportación de sus propias semillas, una medida que distorsiona el equilibrio comercial con la Unión Europea.

Esta estrategia ucraniana funciona mediante un impuesto de salida que busca retener de forma forzosa la materia prima dentro de sus fronteras. Al limitar la exportación de la semilla, se obliga a los productores locales a venderla a su propia industria nacional a precios artificialmente bajos, situándolos muy por debajo del valor real de mercado. Posteriormente, Ucrania exporta el aceite ya procesado a la Unión Europea a precios extremadamente reducidos, una táctica que deja a los productores españoles y europeos sin capacidad de competencia frente a unos costes de producción desvirtuados.

Las cifras reflejan la magnitud de este desequilibrio, ya que las importaciones de aceite ucraniano en la UE se han disparado de 2 a más de 3 millones de toneladas anuales. En la actualidad, este flujo de producto representa ya el 41% de todo el aceite que entra en territorio comunitario. En el caso específico de España, el impacto es doblemente grave debido a su peso como gran productor y procesador de girasol. Por un lado, la llegada masiva de aceite barato hunde la rentabilidad de los agricultores locales y, por otro, las plantas de trituración españolas pierden su valor añadido al no poder competir con los costes de la industria ucraniana.

Desde el punto de vista legal, ASAJA subraya que esta medida viola directamente el Acuerdo de Asociación revisado entre la Unión Europea y Ucrania, el cual entró en vigor en octubre de 2025. A pesar de que la Comisión Europea ya ha trasladado formalmente el conflicto, las autoridades ucranianas se han negado a retirar el gravamen. El gobierno de Kiev alega, de forma errónea según las organizaciones agrarias, que este arancel solo afecta a los comerciantes y no a los agricultores, ignorando el efecto en cascada que produce en toda la cadena de valor. Ante la falta de voluntad negociadora por parte de Ucrania, ASAJA ha solicitado formalmente a la CE que exija la eliminación inmediata de este arancel del 10% o la imposición de aranceles de represalia a las importaciones de aceite de semillas ucraniano.