Ayudas por 400.000 € para el control lechero en 2026

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León ha convocado las ayudas destinadas a sufragar los costes de las actividades de control oficial del rendimiento lechero en la Comunidad para el año 2026 que suman en su conjunto una partida total de 4.000 euros.

La administración autonómica ha previsto la posibilidad de ampliar esta cuantía inicial en hasta 200.000 euros adicionales si las disponibilidades presupuestarias lo permiten, sin necesidad de realizar una nueva convocatoria.

Podrán beneficiarse de estas ayudas las entidades de control lechero, así como las asociaciones u organizaciones de criadores que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa estatal de bases reguladoras. El objetivo de la convocatoria es cubrir los gastos generados por el control de rendimiento lechero necesario para la evaluación genética en las especies bovina, ovina y caprina.

El plazo para la presentación de solicitudes ha quedado fijado en diez días desde el 4 de marzo.