Ayudas para reparar vallados ganaderos afectados por el fuego

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El Boletín Oficial de Castilla y León recoge, en su edición de este lunes, la concesión directa de una subvención por un valor total de 186.906,49 euros a repartir entre treinta propietarios y/o solicitantes de las ayudas PAC 2025 en Castilla y León, para vallados ganaderos y perimetrales dañados para la protección de ganado y refuerzo de manejos en extensivo, ubicados en los municipios afectados por los grandes incendios forestales registrados en la Comunidad durante el pasado verano.

Modificación

La orden publicada esta semana supone la modificación de otra que vio la luz el pasado 16 de diciembre con ese mismo fin.

Por provincias, han resultado beneficiarias seis explotaciones abulenses, una ubicada en Zamora y 23 asentadas en suelo salmantino.

Cada cerramiento que fue destruido totalmente será compensado con 6.000 euros por metro lineal, los cerramientos con destrucción parcial recibirá 3.000 euros por metro lineal, y cada pastor eléctrico destruido será compensado con 750 euros, siempre que el recinto en el que se encuentra el vallado o cerramiento ganadero esté incluido en la solicitud única de la PAC 2025 de Castilla y León en alguno de los usos SIGPAC relativos a aprovechamientos ganaderos extensivos y no estén declarados Montes de Utilidad Pública.