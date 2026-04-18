La agricultura se abona a la IA y a la digitalización para ser más eficiente

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La agricultura y ganadería de Castilla y León se han abonado a las soluciones digitales, Inteligencia Artificial (IA) y drones para garantizar una práctica sostenible pero también una rentabilidad en sus productos con el valor añadido de su transformación en una industria agroalimentaria de calidad.

Esta es la premisa de los catorce proyectos de la red Akis en Castilla y León que han sido seleccionados para su apoyo financiero con una inversión de 7,3 millones procedentes del Plan Estratégico de la PAC (PAC) durante el periodo 2023-2027, con la participación de 93 socios que abarcan todos los eslabones de la cadena alimentaria.

No son sólo ganaderos y agricultores los protagonistas, sino también las cooperativas, organizaciones profesionales agrarias, comercializadoras, industrias de transformación, consejos reguladores de denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, y también empresas tecnológicos.

Este es el nuevo modelo «más innovador y competitivo» que pretende Castilla y León para los próximos años: «proyectos útiles y prácticos, técnicamente viables, un esfuerzo colectivo con un objetivo muy claro: el de favorecer la reducción de costes y la eficiencia».

Lo ha resumido así la consejera en funciones de Agricultura y Ganadería en Castilla y León, María González, quien ha apostado por situar a los sectores agropecuario y agroalimentario «en la toma de decisiones» estratégicas por parte de la administración autonómica, ha añadido durante la presentación de los proyectos seleccionados.

Las nuevas tecnologías, en forma de sistemas de control y teledetección con el concurso de drones y de la IA, ayudarán a prevenir y combatir plagas, los efectos devastadores de condiciones climatolíogicas adversas e incluso en el ámbito de la sanidad animal, y todo ello para una mejor toma de decisiones.

«Recogemos directamente demandas sectoriales reales, trabajamos de forma coordinada con el sector y los traducimos en proyectos prácticos para los profesionales y técnicamente viables», ha explicado.

La consejera se ha referido también a otros beneficios colaterales o complementarios como son la digitalización, el relevo generacional, las soluciones en el ámbito de la I+D+I, la transferencia de conocimiento y las simplificaciones normativas y administrativas.

«Este es el inicio de un camino que va a tener continuidad con nuevas iniciativas para conectar la agricultura y ganadería con el sector agroalimentario con el fin de hacerlos más eficientes y competitivos», ha concluido delante de los ponentes.