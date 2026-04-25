Las explotaciones agrarias registran un descenso del endeudamiento

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Las explotaciones agrarias finalizaron 2025 con un endeudamiento crediticio por valor de 19.448 millones de euros, lo que supone un 0,7% menos respecto a la cifra del cuarto trimestre de 2024, según el último informe sobre la evolución del crédito agroalimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa).

Esta cifra equivale al 45,2% del valor añadido bruto (VAB) del sector agrario, que se sitúa, de acuerdo con la primera estimación de 2025, en 43.026,6 millones de euros.

En contraste, el endeudamiento de las industrias de alimentación, bebidas y tabaco aumentó en su tasa interanual un 0,8%, tras alcanzar un valor de 23.751 millones de euros, que equivale al 81,10% de su VAB, calculado en este caso con el dato del ejercicio 2022.

El sector pesquero, por su parte, fue el que registró un mayor aumento de su endeudamiento, ya que el valor total de los créditos contratados alcanzó al final del cuarto trimestre de 2025 los 789 millones de euros, un 3 % más que en el mismo periodo de 2024.

Si se comparan los datos del último trimestre de 2025 con los del tercer trimestre, el endeudamiento del sector agrario ha descendido (-0,4%), mientras que ha repuntado en el sector pesquero (+0,1%) y en el de alimentación, bebidas y tabaco (+1,6%).

El valor de los créditos dudosos en el sector agrario, con datos del Banco de España procesados por el Mapa, se situó en 725 millones de euros en el cuarto trimestre de 2025, lo que representa el 3,7% del total, un porcentaje por debajo del 5,0% registrado en el último trimestre de 2024.

Más detalles

Los créditos dudosos en el sector pesquero (que alcanzan un total de 148 millones de euros) registraron una tasa del 18,8% al cierre del pasado 2025 (18,1% al final del cuarto trimestre del año 2024), mientras que la tasa de crédito dudoso de la industria de alimentación, bebidas y tabaco fue del 3,2% (lo que supone 17.919 millones de euros), frente al 3,9% que se registró al cierre de 2024.

Para el conjunto de las actividades productivas de España, el informe ministerial anota un endeudamiento por valor de 556.805 millones de euros en el cuarto trimestre de 2025, un 2,9 % más en su tasa interanual; de esa cantidad, los créditos dudosos alcanzaban los 17.919 millones (el 3,2% del total, frente al 3,9% de finales de 2024).