Encontran mano de obra para trabajar en el campo

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

No encuentro gente que quiera trabajar en la castaña», ha asegurado contundente el productor cacereño Jorge Bermejo, uno de los pequeños empresarios agrícolas que ven con buenos ojos el proceso de regularización extraordinario de inmigrantes. El sector agrario, donde casi cuatro de cada diez afiliados es de origen de extranjero, es una de las ramas de actividad que están acogiendo este proceso con esperanza, la de contar con mano de obra con papeles y disponible, sobre todo para los picos de demanda por las campañas.

En Navaconcejo, Bermejo cuenta con explotaciones de cerezas y castañas, en la que «los españoles no quieren trabajar», sobre todo la castaña, porque argumentan «que es muy duro y quieren trabajar sin cansarse», ha señalado.

Y es que aunque las cuadrillas de personas foráneas son ya un denominador común en España, las dificultades para hallar personas disponibles suponía un «estrés», ha reconocido a Efe.

En su caso, aunque para la recolección de cereza resuelve con el apoyo de familiares cercanos, la pasada campaña sí tuvo dificultades para la recogida de castañas, que se prolonga durante dos meses y medio y para la que requiere entre seis y ocho personas.M«Contraté a dos españoles y uno duró un día y el otro, dos», ha rememorado.P or ello, cree que este proceso de regularización le supone un alivio, «el de encontrar gente para trabajar, no estar con miedo» y, de paso, «contar con la seguridad de que quien contrate tiene papeles», ha concluido.

La zona del Poniente almeriense es otro foco de producción agraria en España, especialmente de cultivo de hortaliza en invernadero. Es el caso de Antonio Moreno que tiene un cultivo de tomate en Vícar (Almería). «A nosotros nos viene bien el proceso de regularización porque lo que queremos son trabajadores, personas que tengan su autorización para trabajar», ha señalado a Efe. Por ello, ve «positivo» que las personas «que están en el territorio, que ya están aquí y asentadas, tengan su documentación para poder trabajar en cualquier momento y en cualquier sitio», ha enfatizado, al tiempo que los empresarios agrícolas dispongan de personas «a las que se les pueda dar trabajo». Se trata de la manera de que «puedan trabajar y aportar» con «todas las consecuencias, derechos y obligaciones, que tiene cualquier trabajador», ha precisado.

En su caso, ha encontrado problemas especialmente en el arranque de las cosechas, cuando las personas con las que cuentan «aún no han venido de sus países o están en otras campañas».

Entre los factores que dificultan poder ofrecer una estabilidad es la idiosincrasia del propio trabajo agrícola, que depende de muchos factores, especialmente de la climatología, ha apuntado. Además, la situación varía mucho por producciones y, «por ejemplo, se necesita más mano de obra para recolectar tomate cherry que pimientos», ha razonado, y se producen «picos de demanda de mano de obra».

A pesar del efecto positivo por este proceso, Moreno ve otros nubarrones en su actividad, como la importante merma en las producciones por las borrascas del inicio del año o el incremento de los costes de producción, ahora por el conflicto en Irán. La actividad agraria prosigue así su día a día, con la oportunidad de aliviar sus problemas puntuales de mano de obra, pero sin esquivar el impacto del clima o de la situación internacional. Según datos de UGT, en España hay 3,6 millones de extranjeros trabajando y, de ellos, el 27 % lo hace en el sector agrícola. Por ello Gobierno y opas han aplaudido las regularización extraordinaria de inmigrantes.