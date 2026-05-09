Un impulso al cooperativismo agroalimentario en CyL

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El Consejo de Gobierno de la Junta ha acordado conceder una subvención de 235.000 euros a la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (Urcacyl) para cumplir los objetivos marcados en el Plan Estratégico del Cooperativismo Agroalimentario 2024-2027. Este plan, que fue redactado por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en «estrecha y directa» colaboración con Urcacyl, persigue el objetivo fundamental de impulsar este modelo de negocio, para hacerlo «más profesional, mejor dimensionado y lograr que contribuya al incremento de la rentabilidad de los agricultores y ganaderos asociados». Urcacyl, única entidad representativa del sector cooperativo autonómico integrada por cerca de 120 sociedades cooperativas agroalimentarias, podrá destinarse esta ayuda sufragar los gastos de promoción, información, orientación, asesoramiento y coordinación en el contexto de las cooperativas agroalimentarias y de las de explotación comunitaria de la tierra y/o ganado.