Los cinco decretos que propone Agricultura sobre sanidad animal

Publicado por Redacción Madrid Creado: Actualizado:

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa) propondrá al Consejo de Ministros a lo largo de 2026 cinco reales decretos que abordan aspectos de sanidad animal, gestión pesquera y producción de sal marina ecológica, entre otros. El Gobierno publicó este martes el plan anual normativo aprobado para este año con las iniciativas legislativas o reglamentarias que los distintos departamentos ministeriales prevén elevar durante dicho año natural al Consejo de Ministros.

En el caso de la cartera de Agricultura, Pesca y Alimentación, está prevista la aprobación de un real decreto con normas básicas de sanidad animal para ordenar los establecimientos donde se alojan animales distintos de los de producción y de compañía (domésticos). Se denominarán ‘núcleos zoológicos tradicionales de animales’ y se pretende asegurar que toda actividad en lugares que alberguen animales susceptibles de representar un riesgo para la actividad ganadera, y aquellos no cubiertos por otras normativas, se desarrolle de manera que se minimicen los peligros para la salud de los animales y, por ende, de las personas y del medio ambiente.

Otro decreto será sobre medidas de gestión pesquera para desarrollar lo dispuesto en el título V de la Ley 5/2023, de 17 de marzo, de pesca sostenible e investigación pesquera, referido a las medidas de gestión de los recursos.

Estas medidas y mecanismos van dirigidos a racionalizar y ordenar la explotación de los recursos mediante su distribución entre el sector, y equilibrar el esfuerzo pesquero y el desarrollo del sector. Esto incluye la asignación de posibilidades de pesca, la transmisión de posibilidades de pesca, la gestión conjunta, la gestión de las posibilidades de pesca no utilizadas, mecanismos de optimización y cierres de pesquerías, entre otras actuaciones.

Sobre la pesca

El departamento de Luis Planas elevará un decreto para establecer la reserva marina de interés pesquero de cabo Cope, al noreste del municipio murciano de Águilas, con el fin de dotar a la zona de unas medidas de protección orientadas a la realización de pesquerías sostenibles que posibiliten el mantenimiento y la regeneración de los recursos.

Agricultura propondrá una norma para regular los laboratorios nacionales de referencia agroalimentaria y de sanidad de la producción primaria con el objetivo de fijar una normativa «única y clara» que regule la designación, funciones y cooperación de los mismos. También este Departamento regulará las normas de producción de sal marina ecológica y otras sales ecológicas para alimentos y piensos. Además, el Mapa participará como coproponente en un real decreto de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 sobre criterios para el fomento de una alimentación saludable y sostenible en centros para personas dependientes o con necesidades especiales. También será coproponente en dos decretos: uno sobre gestión de las 24 zonas de especial conservación macronésicas y otro sobre planes de gestión de cinco lugares de importancia comunitaria y tres zonas de especial protección para las aves de la red Natura 2000 marina.