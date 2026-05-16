Cataluña refuerza la caza de jabalíes por la peste

Publicado por Redacción Barcelona Creado: Actualizado:

El Gobierno catalán intensificará la lucha para reducir la población de jabalíes para contener la peste porcina africana con más apoyo a los cazadores y la contratación de empresas especializadas en control de fauna, mientras estudia cómo iniciar la desescalada en las restricciones de acceso al medio natural.

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha anunciado este jueves que el ejecutivo catalán destinará 5,19 millones de euros este 2026 a reforzar el combate contra los jabalíes, de los que 250.000 euros irán a parar a los cazadores para ayudar a vaciar de estos animales la zona afectada por la peste.

La partida más importante, 2,2 millones, se invertirán en impulsar la comercialización de la carne de caza, una medida que ve clave para facilitar la salida de las capturas. «Estamos preocupados y ocupados en no perder los hábitos de cocina y, en especial, de la carne de caza, muy vinculada a nuestra historia y tradición», ha dicho.

En estos momentos, un 50 % de los jabalíes que se cazan en Cataluña acaban en los canales de comercialización de forma segura, asegurando la trazabilidad de las piezas. Los 250.000 destinados a la Federación Catalana de Caza servirán básicamente para financiar los gastos derivados de la localización e instalación de trampas y la compra de visores térmicos para las salidas nocturnas o la asistencia veterinaria a los perros que se utilizan en las capturas.

El Govern también contratará a tres empresas especializadas en control de fauna en entornos urbanos y periurbanos del área metropolitana y que utilizan jaulas y redes de alta capacidad, partida a la que destinará 600.000 euros.

En declaraciones a los periodistas tras reunirse con la Mesa Estratégica de Conflictos del Jabalí en Cataluña, Ordeig ha avanzado que se ha encargado a un comité científico que estudie «en qué circunstancias», «en qué momento» y dónde sería posible flexibilizar las restricciones en el medio natural.

«Trabajamos lo más rápido posible para hacer la desescalada también lo más rápido posible, pero hay que hacerlo con garantías. Hay que dejar trabajar a los técnicos. Son semanas muy importantes», ha dicho el conseller.

Ordeig ha vuelto a pedir «disculpas» a la ciudadanía, y «comprensión».

El balance de capturas de jabalíes asciende a cerca de 5.277 desde el pasado uno de enero en la zona de alto y bajo riesgo, mientras que los casos positivos se elevan a 320 (desde el inicio del brote el 28 de noviembre de 2025), tras los 14 nuevos aparecidos esta última semana. En toda Cataluña, los ejemplares retirados ya son cerca de 27.000.