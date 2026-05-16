Esquilar ovejas cuesta más de lo que vale la lana

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

Los ganaderos de ovino afrontan estas semanas el esquileo de sus rebaños, un proceso necesario para los animales y que desde hace años “solo reporta pérdidas para el sector, puesto que es muy superior el coste de la retirada de la lana que lo que se percibe por ella», como denunció a Asaja Castilla y León.

La organización agraria afirmó que “ni el sector ni las administraciones deben resignarse a esta situación anómala, y han de procurarse vías para lograr que la lana sea resignificada como subproducto y no como residuo, porque tiene posibilidades reales de utilización, y más en un momento de mayor demanda mundial y tendencia al alza de los precios”, informa Ical.

La opa explicó que aunque aún no se ha registrado un número de operaciones “significativo”, sí se aprecia en esta campaña alguna diferencia en la valoración de la lana, especialmente las de calidad, como la procedente de la raza merina autóctona, de aptitud lanera, pero son pocos los ejemplares que hay en Castilla y León. Para el resto de lana, que es la mayoritaria, puesto que la mayor parte del censo ovino es de razas de aptitud lechera o cárnica, como la Assaf, castellana o churra, el pago sería casi simbólico: rondaría los cinco céntimos el kilo.

“No compensaría ni de lejos el coste del esquileo (1,50 euros de media por animal), que el ganadero tiene que asumir. El hecho es que la esquila es, sin excepción, deficitaria para las poco más de 4.000 explotaciones ganaderas de ovino de Castilla y León”, sentenciaron desde Asaja.

Como estimación, para una explotación media, de unas 500 ovejas, el esquileo supondrá, siempre según la opa, unos 800 euros de coste, cuando apenas recibirá por la lana el ocho por ciento de lo gastado. Atendiendo a la cabaña total de ovino en Castilla y León y a que cada oveja deja 2,3 kilos de lana, en esta campaña se recogerán en la Comunidad autónoma 4,6 millones de kilos de lana, con un coste total de esquileo superior a los 3,1 millones de euros.

Con todo, Asaja expone que el mercado mundial parece que “está algo más animado” porque China debe haber agotado sus stocks de campañas pasadas y está demandado producto, principalmente de la gran productora, Australia. En este interés también repercutiría que algunos fabricantes estarían buscando alternativas al poliéster, derivado del petróleo, afectado por la crisis en Oriente Medio.

En teoría, países como España, que es líder en la UE en ovino, podría sumarse a esa oferta de lana, puesto que a finales de 2025 por fin se abrió la puerta a la exportación a China, tras varios años bloqueada por casos detectados en el pasado de viruela ovina. En este sentido, Asaja apeló a que “es fundamental la actuación del Gobierno para facilitar la exportación”.