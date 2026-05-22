La Lonja Agropecuaria mantiene la estabilidad en los cereales en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La sesión de esta semana de la Lonja Agropecuaria de León ha estado marcada por la prudencia y la estabilidad en las cotizaciones de los cereales de invierno, en un contexto internacional especialmente volátil y con una clara tendencia alcista en los mercados.

Durante los últimos días, las cotizaciones internacionales han experimentado importantes oscilaciones debido a varios factores que están generando incertidumbre en el sector. Entre ellos destacan las previsiones de una reducción significativa de la producción en Estados Unidos, la recuperación del dólar, la disminución de superficie cultivada en Europa —que podría ser todavía mayor en España— y la posibilidad de nuevas operaciones de venta de cereal estadounidense a China. Todo ello está contribuyendo a tensionar el mercado y a reforzar las expectativas alcistas.

No obstante, esta situación todavía no se ha trasladado con fuerza al mercado físico ni a las operaciones directas con los agricultores. Las industrias de piensos continúan bien abastecidas y mantienen una posición de cautela, analizando la evolución de los mercados antes de realizar nuevos movimientos. El sector considera que solo podría producirse una mayor presión compradora si la nueva cosecha llega con precios elevados en los puertos y las empresas necesitan adelantarse a la competencia .