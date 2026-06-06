Deberes agrarios para el nuevo Gobierno de Castilla y León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Asaja Castilla y León ha valorado que PP y Vox hayan firmado «por fin» un acuerdo de gobierno tras las elecciones del pasado 15 de marzo, una reclamación de la organización agraria para poder contar con un gobierno que permitiera «afrontar problemas y retos del sector primario», y ha destacado que el acuerdo incluya la creación de una ‘macroconsejería’ de asuntos agrarios. En un comunicado, Asaja ha valorado que a las competencias habituales de Agricultura y Ganadería se vayan a sumar las de política ambiental, en aspectos como las autorizaciones ambientales de las distintas actividades económicas, y la gestión de la caza. Ha insistido en que el interés agrario tiene que ver con los daños que ocasiona la fauna salvaje: daños en cultivos, ataques a animales de abasto y transmisión de enfermedades, por lo que ven como una buena noticia que estos asuntos radiquen en esta consejería. La organización agraria ha apuntado, sin embargo, que para desarrollar las competencias «la consejería tiene que llegar convenientemente dotada de los recursos humanos y económicos precisos, y ha mostrado su confianza de que «ambos partidos, y en particular Vox» sabrán acertar con el perfil de la persona que asuma la Consejería. Más críticos se han mostrado con las medidas que se han pactado en política agraria y medio ambiente, que ven «en muchos casos» como «meras declaraciones de intenciones, poco concretas, que no mencionan plazos ni compromisos presupuestarios». También afean que algunas se salgan de las competencias autonómicas y temen que esto pueda ocasionar enfrentamiento en lugar de consenso entre administraciones, como es el caso de la política hidráulica, cuya propuesta ven «ambiciosa» pero recuerdan que las competencias son del Gobierno. Sí que ven «con buenos ojos» toda reducción de impuestos a familias y empresas, entre ellas los autónomos de la agricultura, las que puedan ser específicas del medio rural —donde viven la mayoría de los agricultores y ganaderos-. Y en particular la promesa de “reducir impuestos en la transmisión de explotaciones agrarias y fincas rústicas” y seguir bonificando al 95% las tasas veterinarias». Tras la firma del acuerdo, Asaja espera que se acorten los plazos lo más posible para que se forme Gobierno, se nombren todos los altos cargos en un plazo razonable, y se comience a gobernar «pensando en solucionar los problemas de los ciudadanos», de los agricultores y ganaderos

Por su parte, UPA CyL ha reclamado al nuevo Gobierno que su primera medida política sea la puesta en marcha inmediata de un plan extraordinario de apoyo al sector cerealista. Según un comunicado de la organización profesional agraria, los productores atraviesan una situación «dramática» debido a la previsión de una mala cosecha en la comunidad y a los precios «ruinosos» que se están pagando actualmente por el cereal. UPA advierte de que este será el primer gran problema al que deberán enfrentarse los nuevos responsables de la Consejería de Agricultura, un escenario sobre el que urge actuar para no poner en peligro la sementera de la próxima campaña.

Ante el arranque de la legislatura, la organización ha pedido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que el nuevo Ejecutivo regional cumpla con los compromisos electorales de ofrecer un apoyo «firme» al sector agrario y al medio rural. Aunque desde UPA consideran que todavía es pronto para realizar una valoración en profundidad del acuerdo de gobierno de coalición, sí han exigido a la administración autonómica «concreciones y compromiso» para impulsar y fortalecer de manera decidida el modelo de explotación familiar en el territorio.

Asimismo, la OPA ha planteado que el nuevo titular de la Consejería de Agricultura debe convertirse «en aliado, además de interlocutor», con el objetivo de extender una sensibilidad especial hacia la actividad agrícola, ganadera y el mundo rural por todas las áreas del Gobierno de Castilla y León. En este sentido, han enumerado los desafíos estructurales más urgentes que se deben abordar, entre los que destacan los «abusos» de la industria y la distribución dentro de la cadena alimentaria, la consecución de precios justos, la falta de apoyos suficientes en los seguros agrarios, los elevados costes de producción, la necesidad de ayudas específicas para la incorporación de jóvenes, el control de la fauna salvaje y el saneamiento ganadero.