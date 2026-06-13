León suma 26 muertos por accidentes con maquinaria agrícola desde 2010

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

Entre los años 2010 y 2023 los accidentes laborales con maquinaria agrícola se cobraron la vida en Castilla y León de 147 personas, lo que representa el 10,4 por ciento del total nacional y una media de 11 fallecidos al año. A nivel nacional se registraron 1.620 fallecidos, lo que supone uno cada tres días), según datos de un informe realizado por Fundación Mapfre al que ha tenido acceso Ical.

Por provincias, Burgos registró la cifra más elevada, con 31 fallecidos, seguida de León, con 26; Salamanca, con 20; y Valladolid, con 16, mientras que Zamora, Ávila, Palencia, Soria y Segovia registraron 13, 12, 10, 10 y 9 fallecidos, respectivamente.

A nivel nacional, en el 86,9 por ciento de los siniestros con víctimas mortales estuvo implicado algún tipo de maquinaria agrícola —lo que supone 1.407 fallecidos— principalmente tractores. Los 213 casos restantes, en los que no intervino maquinaria, se debieron principalmente a caídas de objetos, temperaturas extremas y caídas de personas.

La siniestralidad con víctimas mortales en el sector muestra una tendencia descendente a lo largo del periodo analizado. En 2010,se registraban en torno a 160 fallecidos, con un máximo en 2013 de aproximadamente 180 casos. Desde 2014, desciende de forma notable, hasta alrededor de 80 muertes, y, posteriormente, se mantiene estable entre los 100 y 120 casos anuales. En 2023, último año con datos disponibles, la siniestralidad se sitúa en torno a los cien fallecidos.

El vuelco es el siniestro mortal más frecuente cuando hay maquinaria implicada, con un 57 por ciento del total. De ellos, el 94,1 por ciento se produjeron con tractor y el 18 por ciento con tractor con equipo suspendido. Después del vuelco, se sitúan los accidentes de circulación (10%), los atropellos y autoatropellos (9 por ciento), los aplastamientos sin vuelco (7 por ciento) y los atrapamientos por elementos móviles (5 por ciento).

En los casos en los que se especifica la actividad realizada en el momento del siniestro mortal con maquinaria, destacan las labores agrícolas (39 por ciento), la conducción o transporte (28 por ciento) y el mantenimiento o reparación (13 por ciento), mientras que las principales causas son los desniveles (22 por ciento), la salida de vía (20 por ciento) y las imprudencias (16 por ciento).

Género y edad de los fallecidos

El 94 por ciento de las víctimas en incidentes con máquinas agrícolas implicadas fueron hombres. La edad media fue de 59,8 años, con mayor concentración en mayores de 65, especialmente entre 66-70 y 76-80 años. También se registraron 27 menores fallecidos, 21 de ellos con menos de 16 años y 6 entre 16 y 18.

Estos siniestros se concentran en primavera y verano, con un 30 por ciento más que la media mensual, y descienden en otoño e invierno en torno al 20 por ciento. Mayo es el mes con más casos durante el periodo analizado (159). Durante la semana, los mayores registros se dan lunes y martes, frente al domingo que es el día con menor siniestralidad.

En cuanto al lugar del accidente en siniestros mortales con maquinaria, las parcelas concentran el 39 por ciento de los casos. En este caso, los principales factores son los desniveles (21 por ciento) y las imprudencias (20 por ciento), seguidos de la salida de vía (14 por ciento) y los atropellos (14 por ciento), además de maniobras (11 por ciento) y pendientes (6 por ciento).