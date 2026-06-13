Los ganaderos se sienten solos frente al lobo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las principales organizaciones representativas del campo español, Asaja, Coag, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de España, han mostrado su malestar por la forma en la que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) está elaborando el informe sexenal sobre la situación del lobo en España. Según denuncian, el sector ganadero ha quedado al margen de un proceso cuyas conclusiones pueden tener importantes consecuencias tanto jurídicas como prácticas para las explotaciones.

Las entidades agrarias recuerdan que el pasado 5 de junio registraron una carta dirigida a la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación en la que solicitaban ser informadas y consultadas durante la elaboración del documento correspondiente al periodo 2019-2024, en cumplimiento del artículo 17 de la Directiva Hábitats de la Unión Europea. Sin embargo, aseguran que hasta el momento no han recibido ninguna respuesta oficial, ni siquiera una confirmación de recepción de su escrito.

A juicio de estas organizaciones, la apertura del trámite de consulta pública sin una comunicación directa con los representantes del sector constituye una muestra de falta de interlocución institucional. Insisten en que no pretenden paralizar el procedimiento administrativo, sino formar parte de un proceso que afecta de manera directa a la actividad ganadera y a la gestión diaria de las explotaciones.

Otro de los aspectos que subrayan es que España acumula más de un año de retraso en el envío del informe a la Comisión Europea, una circunstancia que, según indican, aumenta la necesidad de mantener un diálogo fluido con todos los sectores implicados. En este contexto, consideran que el silencio del Ministerio agrava el sentimiento de exclusión que vienen denunciando desde hace tiempo.

Entre las principales demandas planteadas al Gobierno figura que se deje constancia formal de su protesta por haber sido apartados del procedimiento, que se establezcan mecanismos permanentes de notificación y comunicación con las organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas, y que se convoque con carácter urgente una reunión informativa antes de que el documento sea validado en la Conferencia Sectorial y remitido a Bruselas.

A estas críticas se ha sumado también Unión de Uniones, aunque desde una posición independiente. La organización considera que el Ministerio está trasladando la responsabilidad del problema a las comunidades autónomas y lamenta que no se haya mostrado dispuesto a mantener un encuentro con los representantes de los ganaderos para abordar la situación del lobo y sus consecuencias sobre el medio rural.

La organización pone el foco en el incremento de los ataques registrados en varias regiones españolas durante los últimos años. Aunque muchas explotaciones han implantado medidas preventivas, sostienen que en numerosos territorios no se están aplicando controles suficientes sobre la especie, lo que está provocando un aumento de las pérdidas económicas y de la preocupación entre los profesionales del campo.

Según los datos disponibles, Asturias y Castilla y León figuran entre las comunidades con mayor número de reses afectadas por ataques de lobo, con cerca de 4.000 animales en cada una de ellas durante los últimos ejercicios contabilizados. Cantabria también presenta cifras elevadas, mientras que Galicia continúa registrando un importante volumen de incidentes. En otras autonomías, como la Comunidad de Madrid, el número total de ataques es menor, aunque el impacto sobre la cabaña ganadera resulta proporcionalmente significativo.

Los representantes del sector aseguran además que la realidad podría ser incluso más grave de lo que reflejan las estadísticas oficiales. Argumentan que numerosos ganaderos optan por no denunciar los ataques debido a la complejidad burocrática de los trámites, los injustificables retrasos o porque consideran insuficientes las indemnizaciones previstas.