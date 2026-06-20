Sacrificados 24.000 pollos de engorde en Valladolid por la enfermedad de Newcastle

Publicado por Redacción Valladolid Creado: Actualizado:

Unos 24.000 pollos de engorde de 43 días de edad, que se encontraban sin vacunar, han sido sacrificados en una granja aviar situada en Aldea de San Miguel (Valladolid) ante la aparición de un foco de la enfermedad de Newcastle, sin que exista riesgo para la salud humana, ha informado este miércoles el consejero de Agricultura y Ganadería, Joaquín Antonio Pino.

Es el primer foco declarado fuera de la provincia de Valencia donde han sido notificados diez al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y fue detectado este pasado lunes por las autoridades veterinarias de Castilla y León ante el aumento en un 6,7 por ciento de la mortandad de la granja afectada.

Sin transmisión humana

Los servicios veterinarios remitieron muestras al laboratorio central de Algete (Madrid), dependiente de la administración central, que confirmó este foco y ha obligado al sacrificio de los pollos, así como al establecimiento de dos perímetros: uno de control y otro de vigilancia, de tres y diez kilómetros respectivamente.

El consejero, antes de asistir en Valladolid a la presentación de una plataforma digital agropecuaria, ha lanzado un mensaje de tranquilidad "porque no es una zoonosis", no afecta a la salud pública, y recordado la necesidad de una coordinación única entre la administración central y las comunidades para estas cuestiones.

"La sanidad (animal) no entiende de fronteras: todos somos españoles y europeos", ha declarado ante los periodistas el nuevo consejero de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, Joaquín Antonio Pino, veterinario de formación, quien ha insistido en la necesaria unificación de todos los servicios sanitarios.

Pino ha elogiado la inmediata intervención de los servicios veterinarios de Castilla y León, "a pie de explotación", ha recordado que además del sacrificio de los pollos de engorde y gallinas ponedoras la granja ha sido desinfectada y desinsectada, y recomendación de la vacunación.

El consejero se ha lamentado la aparición de enfermedades animales "que creíamos desaparecidas", entre ellas la de Newcastle, la peste porcina africana y la dermatosis nodular contagiosa.