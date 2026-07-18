Castilla y León recibe 1,9 millones de la reserva nacional de ayuda de la PAC

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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación repartirá en Castilla y León 1,9 millones de euros de la asignación de la reserva nacional de la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad de la Política Agraria Común (PAC) correspondiente a la campaña 2025, que beneficiará a 338 agricultores y ganadores de la Comunidad, con un total de 20.277 hectáreas. En el conjunto de España, la dotación asciende a 10,4 millones de euros, que llegará a 2.094 profesionales del campo, de los cuales el 81 por ciento son jóvenes, lo que refuerza el objetivo de impulsar el relevo generacional en el sector agrario.

La asignación, gestionada por el Fondo Español de Garantía Agraria (Fega), se suma a la distribución complementaria realizada el pasado mes de febrero. En conjunto, cada beneficiario en España recibirá una ayuda media de 4.977 euros en concepto de derechos de ayuda básica a la renta.

Un total de 1.705 profesionales menores de reciente incorporación recibirán 9,02 millones de euros, con una ayuda media de 5.290 euros por explotación. Además, tendrán acceso a una ayuda complementaria por hectárea, equivalente al valor medio de la región donde se ubique la explotación, hasta un máximo de 100 hectáreas. Por su parte, 257 nuevos agricultores percibirán 1,18 millones de euros, con una asignación media de 4.596 euros.