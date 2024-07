Espejo y Llop pasan a limpio sus charlas

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

U na conversación extensa, reflexiva y terapéutica, entre Patricia Espejo y Silvia Llop, que replica el formato podcast y que aborda en concepto de abecedario muchos de los temas fundamentales y de actualidad que condicionan nuestro bienestar mental. Eso es Bendita Terapia , un libro editado por Planeta que presentan como el abecedario con «todo lo que necesitas saber para estar y sentirte mejor».

Patricia Espejo es una todoterreno del mundo del espectáculo: artista, cómica y guionista... Y necesita terapia, como todos, pero no puede pagarlo, como casi todos, así que ha decidido hacer un podcast para que la terapia le salga gratis y, para no ser egoísta, ofrecérsela a todos sus oyentes. La terapeuta que se ha buscado y que la ayudará a navegar por su mundo emocional es Silvia Llop: psicóloga y autora. En este libro, podrás leer los temas más apasionantes de los que han hablado Patricia y Silvia, en su podcast en la plataforma Podimo, y tener de primera mano consejos que podrán ayudarte a superar los problemas del día a día en las relaciones personales, en el amor, la familia o el trabajo.

Por ejemplo, el amor: «Lo que mueve a la gente no es el dinero (que también, vale) sino el amor. Piénsalo: ¿a que todo lo que haces lo haces para que te quieran? Normal, ¡con lo que mola que te quieran!».

«¿Qué son los estándares? Es todo aquello que necesitas que tu pareja te dé para tener una relación sana y feliz a largo plazo. No se trata de cualidades físicas o cosas materiales, sino de lo que la otra persona te ofrece. Me refiero a que la altura, por ejemplo, no debería ser un estándar porque no influye en la relación, pero la atracción física, sí. ¿Por qué es tan importante tener claros tus estándares? Porque te permiten tener un compromiso contigo misma, y porque si tú eres consciente de cuáles son, tu cerebro tendrá claro lo que necesitas y pondrá la señal de alarma cuando tu relación o tu pareja estén yendo en sentido contrario. Si no te has planteado todo esto, lo que haces es empezar una relación guiándote solo por tus sentimientos, borracha de amor, y al cabo del tiempo, cuando van saliendo cosas que no te encajan, estás enamorada y atrapada y cada vez resulta más complicado salir de ahí porque ya has invertido mucho tiempo y energía.

La terapia no solo es bendita; también es necesaria. Hay gente que piensa que es para débiles o para gente supersensible o exagerada, y no. Invalidar los sentimientos y las emociones siempre es un error, que no debemos cometer ni con los demás ni con nosotras mismas. Decirte a ti misma que no tienes derecho a estar triste porque, en realidad, lo que te pasa es que eres demasiado exigente es tener el enemigo en casa, o decirle a alguien que deje de quejarse porque es un «dramas» no es de ser muy buena amiga, ¿en serio crees que así ayudas en algo? Porque, ¿quién decide qué es pedir demasiado?, ¿o qué es ser una dramática?, ¿o qué es ser demasiado exigente?, ¿o qué es una tontería y qué no?».

Silvia Llop es psicóloga, experta en relaciones de pareja y autora del libro Mándalo a la mierda (mereces algo mejor). Se graduó en Psicología en la Universidad de Barcelona y realizó el máster de Programación Neurolinguistica (PNL) en la escuela Mens Venilia y un posgrado en Psicoterapia Práctica en Mensalus. Forma parte de la Federación Internacional de Coaching y Mentoring.