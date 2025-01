Pedro Baños: «Hay muchos traidores que hacen el juego a potencias extranjeras contra España»

Publicado por Cristina Fanjul León Verificado por Creado: Actualizado:

Pedro Baños acaba de unirse a escritores como Marcelo Gullo o Javier Rubio Donzé en el objetivo de acabar con la leyenda negra con la que los anglosajones lograron acabar con el poder hispano en el mundo. Geohispanidad, editado por Ariel, va un paso más allá y decide explorar las posibilidades que Hispanoamérica tiene de convertirse, gracias al legado común de cinco siglos de historia, en una potencia mundial. Por eso, el título real es el que sostiene a la reina: La potencia hispana en el nuevo orden geopolítico.

El militar español destaca que en el mundo se habla de Europa, de América y de Asia pero incluso a nosotros se nos olvida hacerlo de la civilización que conforman los hispanos. «A nosotros y al resto del mundo, que ven la América española como un gran almacén de recursos naturales para detraerlos a muy bajo precio», lamenta. El coronel defiende la importancia de fortalecer el hermanamiento para lograr una voz influyente en la esfera internacional. «No olvidemos que según lo conocíamos, el mundo se ha roto completamente». Añade que en éste, Europa cada vez tiene menos influencia y destaca la pujanza de un universo cultural en el que 500 millones de personas hablan español como lengua materna. «Sin embargo, a pesar de la potencialidad que atesoramos, y no solo por los recuerdos naturales, no tenemos relevancia de ningún tipo».

El escritor constata el decrecimiento demográfico que sufre España y lo contrapone al boom de natalidad de Hispanoamérica para defender cómo, si estuviéramos unidos y pudiéramos hablar con una sola voz, seríamos escuchados y respetados. «Es lo que nos merecemos. Sólo en Estados Unidos hay sesenta millones de personas que tienen el español como lengua materna y en las últimas elecciones el voto hispano ha sido muy influyente», revela antes de revelar que no hay político norteamericano que se precie que al menos una vez al mes de un discurso en español. «Podemos cruzar desde Alaska hasta Miami solo usando español sin ningún problema». Pedro Baños ataca el término latinoamericano y defiende que se inventó para perjudicar al imperio español como parte de la leyenda negra. «El problema es que no somos capaces de sacudirnos este relato porque somos muy cainitas. Es el momento de crear grandes bloques para podernos defender. No tiene sentido la fragmentación y la ruptura. Conseguirlo es fácil porque el hermanamiento está ahí».

No lo ve complicado a largo plazo y pone como ejemplo la Unión Europea, una confederación entre países que en mucho casos no tienen idioma, cultura, historia ni religión en común. «¿Qué no podremos hacer con Hispanoamérica?», se pregunta y advierte de que, de no hacerlo, corremos el peligro de que continúen depredándonos los mismos que acabaron con el imperio español.

Explica que el mundo anglosajón fraccionó la América española en el mayor número de países posible para hacerse con su economía de manera más sencilla y asegura que muchos de ellos siguen a día de hoy pagando la deuda por la independencia. «Inglaterra, por ejemplo, logró destruir la industria de estos países para que les compraran sus productos en plena Revolución Industrial», lamenta al tiempo que muestra su desconcierto ante los ataques que surgen en España e Hispanoamérica respecto a la historia compartida. Baños resalta que la independencia la generaron los criollos con el fin de obtener un poder que creían merecer. «De hecho, con la salida de España se apoderaron de los grandes latifundios llevando a la miseria a campesinos, que lo sabían y que lucharon por ello a favor del Imperio».

Establece que la otra gran fuerza fueron los británicos. «Sabían que debían destruirnos desde dentro. Lo hicieron con la propaganda y para eso crearon la leyenda negra. Esas fuerzas se encargaron de depredar y siguen haciéndolo. En Argentina, por ejemplo, controlan el sector minero. Los ingleses perfeccionaron el sistema bancario holandés y lo usaron en todos los países que se crean con la desmembración del imperio español. Lo que ocurre es que el testigo se lo pasaron a los estadounidenses con la teoría Monroe. Ahí viene la guerra de Cuba para controlar el canal de Panamá. Hay muchos episodios escritos por autores estadounidenses que cuentan las barbaridades y abusos que se hicieron cuando España se retiró de América. Es el caso de los mapuches en Chile y Argentina», denuncia. Asimismo, Pedro Baños revela los experimentos médicos realizados con los ciudadanos de Puerto Rico, sin permiso y como si de cobayas se tratara. Se les inyectó cáncer, malaria, se les sometió a la radiación y a la esterilización sin su consentimiento, «Asimismo, el agente naranja y otros herbicidas fueron usados en los bunkers de Puerto Rico, así como en aguas de ríos y lagos», dice y destaca que el movimiento reunificacionista más fuerte está sin duda en este país «Hay movimientos en el otro lado del Atlántico donde la hispanidad es mucho más fuerte que aquí, más allá de lo que dicen López Obrador, Maduro o Sheinbaum», manifiesta.

El militar no duda en fomentar las lenguas y culturas indígenas. «Fue lo que hizo desde el principio el Imperio español. De hecho, si hoy existen estos idiomas es porque los religiosos se empeñaron en hacer gramáticas para que no se perdieran». Recuerda además que la reina Isabel ordenó que todos los habitantes del imperio se convirtieran inmediatamente en súbditos de la Corona, con los mismos derechos y obligaciones que los españoles. «Cuando se habla de los derechos humanos, las primeras leyes fueron las leyes de Indias y las de Burgos. Los primeros derechos de los trabajadores fueron creados por el Imperio español, que regulaba las horas máximas que se podía trabajar, protegía a las mujeres embarazadas... y estamos hablando de hace 500 años», subraya mientras ironiza con las denuncias de un presunto genocidio. «¡Pero si en países como Bolivia el que el 80% de la población es originaria!», aduce. Pedro Baños defiende por ello la necesidad de hacer una contranarrativa y poner las bases para que España deje de ser un país de traidores. «Hay muchos Antonios Pérez, personalidades compradas y extorsionadas en contra de su propio país». Se niega a dar nombres pero asegura que son muchos los que se esconden detrás de lobbies y los archiconocidos think tanks para traficar con secretos de Estado. « Tomamos decisiones que van en contra de nuestros intereses. Nos marchan nuestra política exterior y no hacemos nada para impedirlo», deplora.

Defiende el iberismo —fomentar la unión de España y Portugal— con el objetivo de tener más poder de decisión en la Unión Europea y si bien reconoce que el país luso siempre ha sido anglófilo, constata que la proximidad entre ambos países es cada vez mayor. Alerta también de la importancia de ir desarrollando la iberosfera con Hispanoamérica y revela el número creciente de intelectuales y políticos volcados en este proyecto común. También los hay que, en su opinión, ponen zancadillas. «Cuando en Brasil trataron de poner español en el colegio hubo una campaña de países europeos para impedirlo», dice al tiempo que previene de que los intereses siguen siendo los mismos. «Pagaron a nuestros parlamentarios para que no se desarrollara el submarino Isaac Peral o la bomba atómica. A Carrero se lo cargan porque quería desarrollar el proyecto Islero y porque pedía a Estados Unidos contraprestaciones a cambio de poner las bases por eso dicen que la independencia y la soberanía de España voló en Claudio Coello»...