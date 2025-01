Abel Aparicio homenajea al cartero rural

Cartero rural es un libro en directo. Poemas al instante que no se pierden en la bruma de los días. Como un descubrimiento, Abel Aparicio se rescata jornada a jornada, a él mismo y a los vecinos que frecuenta, porque es su cartero, el que les lleva cartas y les recuerda su dignidad, la de ciudadanos españoles de la vacía o llena España. Utiliza el verso como último recurso para no traicionar al relato suyo. Si a ello se le añade que este libro surja de Marciano Sonoro, con Cristina Pimentel y Jesús Palmero, se puede asegurar que hay en este invento la voluntad decidida de ser cultura.

Cartero rural, de Abel Aparicio, es un poemario de lo cotidiano. De la curiosidad. De la fascinación de un leonés que pasa de la informática en la gran capital que es Madrid para sin ira liberarse y casi cuarentón dar un volantazo y convertirse en cartero por oposición convertida en vocación. Lo explica. Este libro, por cierto, que suena a premio literario, es bálsamo lector para estos tiempos. Como lo son las reflexiones de este leonés enamorado de mirar su tierra para entenderse a sí mismo.

Sobre Cartero rural (Marciano Sonoro), el autor, esto es Abel Aparicio, explica las dos vertientes que tiene. Por un lado la literaria, que se mueve alrededor de su estilo, en el que se cumple la máxima de que menos es más, y la sencillez a su poder literario del autor del delumbrante Dónde está nuestro pan. Por otro, la reivindicación de lo cotidiano, en su caso el de un cartero que siente que lleva algo más que unas palabras a esas personas que muchas de ellas no es que vivan en la España vaciada sino la España en soledad. Por eso le quiere la gente: «¿Qué me traes hoy, carterín?».

«Cada poema está hecho sobre cada momento real. Yo no sé si el trabajo de cartero está minusvalorado, pero lo que es verdad es que también sirve de enlace social. Sobre todo, los carteros que trabajamos en zonas rurales. Un día entregas una carta a una señora y ves que le tiembla la mano. Resulta que es la primera vez en su vida que le llega una notificación oficial. Hablas con ella, la tranquilizas, se crea un vínculo», explica Aparicio, alguien que tiene una mirada literaria contrastada y que en este caso admite un arriesgado juego de palabras: «Un día miraba al río Tuerto y pensaba: cómo habré llegado yo aquí», se cuestionaba desde el punto de vista de alguien que estudió informática y trabajo en Madrid en una de las mecas laborales de la especialidad.

A partir de ahí surgen los versos de aquí, de este libro: Transitas por parajes olvidados —no siempre intencionadamente— donde aún reside tu adolescencia. Observas un banco y todos los planes que en él naufragaron a golpe de realidad. Un jardín cuya oscuridad condimentó el sabor inigualable del primer beso. Las calles recorridas con la impaciencia del que entiende que todo es efímero. El río y sus orillas de verano. El aroma a nieve y chimenea que impregnaba tu ropa. Las salidas al campo floreciente y, sin apenas darte cuenta, hollar el manto de hojas que cubre los magostos.

Volver a esas cartas no escritas, o al menos no enviadas, es un peligroso ritual: con el sello de la nostalgia, siempre nos serán devueltas por dirección incorrecta.

«Carterín: ¿qué me traes? Nunca me traes nada», oye Abel Aparicio cuando trabaja, cosa que no escucharía si repartiera correo en un edificio de ocho plantas y cinco puertas por piso. Y no es una frase inventada. Es la de una señora de 92 años de Yugueros. Y Aparicio, emocionado. «Me dicen algunos amigos que me pega más este trabajo que el de Madrid y pienso que es verdad. Y le sale poesía. Aunque ya se sabe: «Cuando les digo a mis amigos que es un libro de poesía me dicen; ah, vale. Como si les interesara menos. Pero es verdad que la poesía tiene es característica», reflexiona el autor, que al hilo indica que «opté por poemas porque quería contar esas sensaciones directas. Yo suelo tener una literatura sencilla, no con palabras rimbombantes», explica.

Pero en realidad, esa sencillez le lleva a lo universal cuando detecta que aunque esté ambientado en lo local tiene esa onda expansiva de la buena literatura. Habla de La Cepeda, del río Tuerto, de la Maragatería... pero su relato es extrapolable a toda España.

Y como en realidad este artículo sobre Abel Aparicio es una carta, qué mejor que la gran Noemí Sabugal para explicar qué hay detrás de este autor que es cien por cien León cuando dice: «En los tablones de ofertas de empleo no suele aparecer el oficio de poeta. Ni hay tampoco oposiciones a poeta, aunque convendría tener alguno para revisar la prosa fría y enrevesada como una lombriz de los boletines oficiales. Es por esto por lo que los poetas, como la mayoría de los escritores, suelen tener algún otro oficio. Y a veces esos oficios llegan a impregnar los propios poemas. Así ocurre en este poemario de Abel Aparicio, poeta-cartero. Agota Kristof cuenta en La analfabeta cómo su trabajo en una fábrica de relojes la ayudó con su poesía: «Para escribir poemas, la fábrica está muy bien. El trabajo es monótono, se puede pensar en otras cosas y las máquinas tienen un ritmo regular que ayuda a contar los versos». Es más conocido el otro oficio del poeta Miguel Hernández: pastor. Un trabajo que le puso en contacto con la realidad del campo y le llevó a un apego a la tierra que siempre estuvo en su escritura. Miguel Hernández dedicó también un poema a las cartas, que tanta importancia tienen en las páginas de este libro. Lo titula así, Carta, y en él hay unos versos muy hermosos que dicen: «Oigo un latido de cartas / navegando hacia su centro». Ese latido de cartas que navegan es sin duda el sonido propio de una cartería. El rumor de los sobres que van y vienen y que son sellados, clasificados, enviados. Es por eso por lo que Abel Aparicio no solo trabaja con las palabras sobre el papel, sino que las lleva adonde están destinadas. Tiene encomendado el vuelo de ese «palomar de las cartas» del que escribía Miguel Hernández, que se lanzan «de sangre a sangre / y de deseo a deseo. Es cierto que casi nadie escribe ya cartas de amor, esas cartas de deseo a deseo, ni apenas cartas de sangre a sangre. ¡Pero cuántas se escribieron! Yo, que tuve un amor de verano que se convirtió en definitivo...», que siga la carta y el amor.