Agustín Martínez. Historia europea y presencia española

El esplendor es la esperada nueva novela de Agustín Martínez, uno de los tres integrantes del exitoso colectivo literario Carmen Mola. Y el autor apuesta por la intensidad de un thriller, una de sus especialidades y en donde encuentra además el reconocimiento del lector, que identifica las señas de identidad del autor y su universo creativo. El esplendor se plantea así como un impactante thriller psicológico con transfondo histórico para desenterrar un desconocido infierno nazi: Alderney, el único campo de concentración en suelo británico y donde murieron muchos españoles. Esta historia cruza los límites del suspense con una trama de alta tensión que desvela las sombras más profundas de la humanidad.

El Esplendor nos sumerge en la vida de Rebeca y César, una pareja de buscavidas atrapada en un mundo donde la ambición, las falsas identidades y la corrupción moral marcan el camino.

Rebeca ha hecho un viaje para cerrar un caso que promete jugosas ganancias; sin embargo, tras su regreso, César la encuentra paralizada en una postura imposible y con un rictus de terror en el rostro. El examen médico dictamina que sufre una crisis catatónica; tiene dos costillas rotas y rastros de una posible agresión sexual. ¿Qué le ha pasado? ¿Quién ha podido hacerle daño? La acción transcurre entre Madrid y las islas del canal de la Mancha, escenario de oscuros secretos relacionados con la ocupación nazi y los paraísos fiscales. La novela destaca por su mezcla de géneros: desde el suspense psicológico hasta la novela negra, con influencias literarias que remiten a Patricia Highsmith y Stanley Kubrick.

AMBIENTACIÓN ÚNICA

Agustín Martínez lleva a los lectores a Alderney, una remota isla del Canal de la Mancha marcada por la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial, ya que en su territorio construyeron el único campo de concentración nazi en suelo británico y donde hubo muchos españoles. Esta fascinante ambientación combina el lujo decadente de clubes nocturnos con los restos de fortificaciones nazis y campos de concentración olvidados. Martínez ofrece una experiencia literaria inmersiva, en la que la investigación histórica se entrelaza con una narrativa trepidante.

En palabras del autor, «la historia de la ocupación nazi en Alderney era la pieza que había estado buscando. La que terminaba de cuadrar en El Esplendor. Contaba cómo, por mucho que lo intentemos, el pasado no se puede eliminar. Durante años, se intentó ocultar o maquillar lo que había pasado en Alderney, la isla donde la represión nazi fue más feroz. Me zambullí durante bastante tiempo en una documentación que, conforme me interesaba más por el tema, descubrí que era bastante escasa (...) ¿Por qué se le había prestado tan poca atención a estos campos de concentración? ¿Por qué no era conocido el infierno que fue Alderney? ¿Por qué se había olvidado a los españoles que acabaron allí encerrados?».

Agustín Martínez (Lorca, 1975) es Licenciado en Imagen y Sonido por la Universidad Complutense de Madrid. En 2015 publicó su primera novela, Monteperdido, que fue traducida a más de una docena de lenguas, así como La mala hierba, su segunda novela. En 2019 creó La Caza. Monteperdido, adaptación de su novela homónima, de la que ya se han producido cuatro temporadas.

Agustín es uno de los tres escritores integrantes del proyecto de creación colectiva Carmen Mola (junto con Jorge Díaz y Antonio Mercero), ganadora del Premio Planeta 2021 con el thriller histórico La Bestia, de la exitosa saga de la inspectora Elena Blanco (La novia gitana, La red púrpura, La Nena, Las Madres y El Clan) y El Infierno. Con El Esplendor, Agustín reafirma su capacidad para crear historias impactantes y de gran profundidad psicológica.

También cuenta Martínez que Me había fijado en las islas del canal de la Mancha porque durante mucho tiempo —y todavía hoy— han sido un paraíso fiscal. También porque había algo sugerente en la atmósfera de este lugar, entre Francia e Inglaterra, como a caballo entre dos mundos, un ambiente que yo quería para la novela que, en algunos tramos, creo que puede recordar a la novela gótica de terror del siglo XIX. Y, en esa indagación alrededor de las islas del canal, encontré un artículo en El Español: contaba la historia de Vicente Gasulla, un español que estuvo preso en los campos de concentración nazis que hubo en las islas. Allí fue donde leí por primera vez el nombre de una pequeña isla del Canal: Alderney. El artículo me impresionó porque, la verdad, no tenía ni idea de que los alemanes habían ocupado las islas del canal, ni que también habían levantado campos de concentración».