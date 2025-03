Thrillers a gogó

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El escritor británico Richard Osman, que lleva más de once millones de libros vendidos en todo el mundo de su serie 'El Club del Crimen de los Jueves', y de su nuevo título, Resolvemos asesinatos, ha señalado este miércoles que no tiene ninguna fórmula para el éxito, más allá de pergeñar historias que a él le hacen reír. En un encuentro telemático con periodistas españoles desde su casa de Londres, Osman, autor de referencia mundial del denominado 'cozy crime' (novela negra amable), ha dicho que lo que le interesa es tratar en sus obras sobre personas, sobre «lo que significa ser un ser humano en estos tiempos tan difíciles». A pesar de ello, sus historias, protagonizadas mayoritariamente por gente de edad provecta, son divertidas. "Sin humor no puedo escribir, así funcionan mi corazón y mi cerebro. Quiero personajes que nos hagan reír, aunque también intento hablar del mundo y presentar su realidad, con lo que aparecen cuestiones como la demencia o el envejecimiento. Está bien que se diga que mis obras son amables, pero debajo de ese papel de regalo no todo es así", ha precisado.

Por otra parte, ha reconocido que la clave para que sus propuestas literarias se entiendan en Europa, Estados Unidos o en la China es que intenta no «abusar» de lo humorístico, porque no se puede estar «haciendo reír al lector constantemente».

Con ganas de dar un pequeño respiro a Ron, Joyce, Ibrahim y Elizabeth, sus queridos protagonistas de El Club del Crimen de los Jueves, el también famoso presentador de la televisión británica se sentó un día ante el ordenador para crear una nueva saga, encabezada, en este caso, por Steve, un policía inglés retirado, y su nuera Amy, una guardaespaldas adicta a la adrenalina. Publicado en España por Planeta y por Columna en catalán, el lector seguirá en su nuevo libro a Steve y Amy en una peripecia alrededor del mundo cuando aparece en sus vidas una escritora superventas, un cadáver y una bolsa de dinero, sin ser ajena a la historia la inteligencia artificial.

Si su admirada Agatha Christie tenía a dos detectives como Hércules Poirot y Miss Marple, ¿por qué no crear —se preguntó Osman— otros detectives para sus historias? De este planteamiento nacen Steve y Amy, que continuarán viajando por el mundo, sin descartar una parada en España, en nuevas aventuras que llegarán en el futuro, igual que seguirá apareciendo el personaje de Rosie, porque cree su creador que también da mucho juego. No ha rehuido que Steve es el personaje más parecido a él de todos los que ha creado: «Es alguien que no quiere montar en jet privado ni irse por ahí, como yo mismo, aunque lo hace, igual que yo", dice.

Aunque afirma Osman que lo que más le interesa son sus libros, hoy también se ha referido a la película que ya se ha terminado de rodar sobre El Club del Crimen de los Jueves, con Steven Spielberg como productor, dirigida por Chris Columbus, y con Pierce Brosnan, Helen Mirren, Sir Ben Kingsley y Celia Imrie como protagonistas. Llegará a las salas de cine y a Netflix este año y el gran público podrá conocer a unos ancianos personajes que al escritor le encantó crear, porque la gente mayor «han vivido más, han tenido muchas más experiencias» y le gusta mucho ver «en qué se han convertido, aunque nuestra cultura esté obsesionada con la juventud».