El fenómeno llamado Uclés: «No hay una clave del éxito»

David Uclés (Úbeda, 1990) es el último fenómeno editorial. Ha irrumpido con una novela total sobre la Guerra Civil y ha llegado para quedarse. El escritor ha sido seleccionado como candidato al Premio de Literatura de la Unión Europea por La península de las casa vacías (Siruela), que reconoce a los mejores autores noveles europeos. El libro, que supera las quince ediciones, aborda la contienda española en clave de realismo mágico. Uclés presentará la novela en León el día 20, en la librería Sputnick.

—¿Cómo se puede estar 15 años escribiendo una novela y salir bien librado?

—Con mucha paciencia, con vocación y con muchas negativas por parte de las editoriales. Esas puertas cerradas hicieron que el proceso se alargara. Yo hubiera querido publicar a los doce años de escribir el primer manuscrito, pero no hubo manera.

—¿Por qué elige el realismo mágico? ¿No está superado?

—No, en ese país no había sido frecuentado. No había ninguna obra con un realismo mágico parecido al de Márquez, ni con un detalle onírico tan amplio. La única obra así que a mí me parecía que hacía algo similar es Alfanhuí, de Ferlosio, pero se parece más al Lazarillo. El realismo mágico, para mí, no está superado. Aparte, es la fantasía o querer contar una herida reciente realista bajo un prisma onírico, que es algo que pertenece al ser humano desde que empezó a escribir; no es algo que inventara Márquez y, como tal, seguirá siempre presente en la literatura.

—La novela discurre casi por toda la España en guerra, ¿no ha resultado un ejercicio titánico?

—Sí, han sido muchos años dedicados a estudiar, a recavar testimonios. Con la beca Leonardo que me dieron estuve doce meses en la carretera yendo a todos los lugares a los que van personajes. Fue agotador, pero al mismo tiempo muy ilusionante, porque cada vez que iba a un sitio al que ya había ido un personaje mío, luego reescribía ese episodio y lo hacía más verídico.

—Los campesinos de la saga protagonista se cruzan con personajes históricos como Lorca, Orwell, Azaña... ¿quería complicarse aún más la vida?

—Necesito que lo que estoy escribiendo tenga un toque de dificultad. Si no es difícil, no va a necesitar tanto tiempo de trabajo ni va a tener mi obsesión. Que hubiera personajes reales en el libro me obligaba a tener que estudiar su biografía en cada momento, saber qué postura tomaron respecto al conflicto y eso, por supuesto, añadió más carga de trabajo. Pero cuanto más complicado es el objetivo que me marco, mejor trabajo.

—¿Después de esta novela total, qué será lo próximo?

—Pues una novela no total, algo más corto, algo menos ambicioso. Tengo otra idea igual de ambiciosa, pero de aquí a unos diez años. Por el momento, lo siguiente que saldrá será algo más local, menos total.

—También es músico, dibujante, traductor... ¿Es usted un niño prodigio o cómo se las arregla para tener tiempo para todo?

—Bueno, estudié Traducción, pero no traduzco. Tampoco pinto por vocación, sino que lo hice tiempo atrás para sobrevivir. Y la música es una expresión del alma, como quien sale a correr o hace yoga. Cada cosa tiene su momento y puedo llevarlo todo a la par. En cuanto a lo de niño prodigio, yo nací en los 90 y fui a un colegio de monjas donde no hacían test para saber si éramos niños prodigios o no. Se cataloga a los niños con multitud de etiquetas y no sé hasta qué punto son productivas.

—La novela está inspirada en su familia, en historias que le contó su abuelo. ¿Es un homenaje a su memoria?

—Sí, claro. Pero ese homenaje solamente lo siente mi familia. El libro no está escrito únicamente por honrar la memoria de mi abuelo, sino que voy más allá. Yo quería que el libro fuera un revulsivo para que cualquier íbero pudiera verse reflejado en él, ya sea porque narro una historia de su tierra o por un personaje anónimo con el que puede identificar a uno de sus familiares. El libro tiene mucho de mi abuelo, pero no intento que eso sea lo importante para el lector.

—A pesar de que la novela tiene 700 páginas, lleva 15 ediciones consecutivas. ¿Cuál es la clave del éxito?

—No hay una clave para el éxito, sino todo el mundo —e incluyo mis novelas anteriores— estaríamos rodeados de ese éxito. Yo diría que el éxito es fortuito o que es la suma de muchas cosas que no controlas. Por ejemplo, que en el momento en el que publiques la obra no haya una que se parezca, que no haya un autor con tu edad y con tu estilo parecido, que la editorial apueste por ti, pese a ser un manuscrito muy grande, y apueste con ganas, que tú tengas la predisposición de dejar cualquier trabajo que tengas para promocionarlo por toda la Península, dejándote un poco parte de la salud. Todas esas cosas, si las juntas y las agitas, a lo mejor tienes la suerte de que eso se convierta en un éxito, pero ni siquiera con todas esas cosas vas a lograr la atención de los medios.

—¿Qué cree que aporta su novela que no se haya dicho ya sobre la Guerra Civil?

—La primera es que nunca se había narrado toda la Guerra Civil en toda la Península en un solo tomo y desde la ficción. Se había hecho desde el ensayo. Por otro lado, el estilo. Nunca se había narrado desde un realismo mágico tan bruto y con esa intención de hacer una novela total.

—Asistimos a un auge de la ultrahecha en todo el mundo, ¿cómo ve el futuro?

—Negro. El negro tiene muchos matices, pero creo que la palabra negro ya vale más que mil palabras. Estamos asistiendo al auge de varios políticos que utilizan el populismo en sus discursos y calan en la población. Eso es lo que da más miedo. En una era en la que estamos muy individualizados, en la que nos informamos por las redes sociales, no compramos los periódicos y no nos manifestamos, los políticos que más ruido hacen son los populistas. Todo eso conlleva a un declive de la democracia, de la sociedad y a un futuro negro.

—¿Le pesa el éxito para afrontar una nueva novela?

—No, porque soy muy ambicioso y tengo otra idea que yo creo que es igual de potente que la de la Península. Y un escritor, al menos yo, siempre va a perseguir el sueño de hacer la novela perfecta, que no existe, pero lo voy a intentar. Soy joven, tengo todavía ese ímpetu y voy a seguir escribiendo para lograrlo.

—¿Ha recibido alguna propuesta para adaptar la novela al cine o a la televisión?

—Sí, ya hemos firmado, se va a adaptar a una serie.

—¿Puede contar algo más?

—Puedo decir que ya está en proceso, que ya está en producción, y que será probablemente una gran serie a nivel de producción.

—¿Por qué siempre habla de Iberia en lugar de España?

—Prefiero íberos a españoles y a portugueses y a catalanes y a vascos y a gallegos. Es decir, creo que en un momento en el que políticamente se tiende a la descomposición del territorio, unir varios territorios y refundarnos bajo un nuevo espíritu solventaría muchos de nuestros problemas territoriales, nuestros problemas patrióticos, sociales, lingüísticos y económicos. Creo que sería positivo para todo, para Portugal, para España y para los diversos mini países que cohabitan en esta Península.

—El día 20 presenta la novela en León, ¿es su primera visita a la ciudad?

—La segunda, pero la primera fue en el proceso de investigación. Es la primera vez que voy a presentar un libro, sí.