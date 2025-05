Historia del fracaso político en México

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El periodista español Javier Moreno recoge 30 años de entrevistas con expresidentes latinoamericanos en ¿Quién manda aquí?, ensayo que busca demostrar cuánta responsabilidad tienen los políticos en la crisis de violencia que acecha al continente, y mira al futuro para preguntarse si los nuevos dirigentes, como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pueden cambiar la realidad. «Me parece que Sheinbaum tiene intención de cambiar las cosas, pero lo que no estoy seguro es de que disponga de las herramientas necesarias para lograr un éxito», opina Moreno. Estados Unidos declaró a las bandas narcotraficantes como «objetivos terroristas» y con eso «pueden enviar cuatro drones, violar el espacio aéreo mexicano y bombardearte». Por lo tanto, según el periodista, la mandataria de México ha decidido cambiar la política que había seguido hasta ahora el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). Moreno, exdirector del diario El País, entrevistó a siete expresidentes, entre ellos los mexicanos Felipe Calderón (2006-2012) o Vicente Fox (2000-2006), la brasileña Dilma Rousseff (2011-2016) o el colombiano César Gaviria (1990-1994); todos ellos protagonistas en la lucha contra el narcotráfico y el uso militar para este tipo de enfrentamientos.

Moreno comenta que ha trabajado este texto durante más de 30 años a lo largo de sus varias estancias en México. Además, confiesa que el detonante para escribirlo fue el nivel «brutal» de muertos y desaparecidos en México, que solo en el sexenio de López Obrador alcanzó los 193.000 fallecidos y en 2024 más de 30.000, según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Eso le «fascinó en el sentido negativo», resalta para mencionar que «en el tema de la violencia se ha producido una regresión brutal» en los sistemas democráticos. «Va en contra de esas ideas realmente asumidas de que la historia siempre progresa hacia adelante y se aumentan los derechos», sostiene. La falta de herramientas o de «fuerza» del Estado, la poca capacidad de los ejércitos, las policías «ineficaces», contar con un sistema judicial que «no funciona» y la falla institucional vista por décadas, son solo algunos de los motivos por los que considera que los líderes no pueden cumplir con lo que «la sociedad necesita». Moreno señala que no busca entrar en detalles sobre si lo que pretendían dirigentes como Calderón y su «guerra» contra el narco estaba bien o mal, pero sí se cuestiona si realmente había la intención política de cambiar la realidad. «Ha habido intentos serios de hacer frente, de recuperar la apariencia por lo menos de un Estado funcional, y otras veces no. En el caso del presidente López Obrador, esa voluntad no estaba clara y en el caso de Peña Nieto (2012-2018) tampoco», argumenta. De lo que no duda es que en los dos casos «los resultados han sido un desastre», y explica que gran parte de la culpa del poco éxito de estos dirigentes en toda Latinoamérica es la escasa preparación con la que llegan al poder y cómo sus partidos son «apenas plataformas para elegir al presidente».