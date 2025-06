Sarah Mian: 'Tabby. No eres ninguna perdedora'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Tabby Saint se crio en Solace River, un pueblo en mitad de la nada donde muy pronto aprendió a buscarse la vida. Desde entonces ha visto demasiadas cosas y se fía de muy pocas, por eso camina de frente mientras tararea viejas canciones y fi nge que no le tiene miedo a nada, con un cromo de Macho Man siempre guardado en el bolsillo a modo de amuleto. Bajo esta premisa se presenta Tabby. No eres ninguna perdedora, de Sarah Mian. Editada por Blackie Books llega con un reclamo de potencia: Parques de caravanas, latas de cerveza y una familia de outsiders que, a pesar de todo, lucha por estar unida: un recordatorio de que la ternura, como la mala hierba, siempre brota en todas partes. Además de ganadora de dos Atlantic Book Awards: el Jim Connors Dartmouth Book Award y el Margaret and John Savage First Book Award.

La cuestión se complica cuando después de una década lejos de casa, Tabby regresa al que una vez consideró su hogar, pero todo ha cambiado: su madre se pasa las tardes jugando a la Game Boy, su padre alcohólico agoniza en el hospital y su hermana, adicta al crack, lleva semanas desaparecida. Y mejor no hablemos de sus hermanos. Su familia, odiada por todos, siempre fue un desastre mayúsculo. Tal vez se acostumbrasen a perder, y por eso abandonaron toda lucha. Tal vez solo Tabby, quien heredó lo mejor y lo peor de esta estirpe, pueda salvarlos de sí mismos.

A partir de un panorama como este, de perdedores y derrotas como único horizonte, el persoanje cuestiona todo: «Me pregunto si realmente existen los lazos de sangre. Aunque siempre he pensado que mi familia no es más que una manada de lobos obligados a convivir en una gran choza llena de corrientes de aire, de vez en cuando siento como si algo tirase de mí. Imagino que hay una larga cuerda que nos mantiene unidos, que se estira y se deshilacha con el paso de los años. Supongo que tengo miedo de que la cuerda esté a punto de romperse por fin», reflexiona el personaje.

Mian nació y creció en Canadá. Este es su debut en narrativa, ganador de los premios Jim Connors Dartmouth y Margaret and John Savage, y finalista del Stephen Leacock, uno de los premios más prestigiosos dedicados a la literatura humorística. También ha escrito relato breve, poesía y ensayos, y colaborado en programas de radio en la CBC. Sarah reside en Nueva Escocia, la misma Nueva Escocia a la que regresa la protagonista de esta brillante novela.

Los Saint nunca hemos sido bienvenidos en la calle principal del pueblo. Se me encoge el estómago mientras pasamos por delante del ultramarinos donde solía robar de la caja registradora, y, a continuación, por la barbería donde hay un poste pintado a rayas como un caramelo, que Bird lamió una vez que perdió una apuesta. A lo lejos veo el mural donde se representa la historia del pueblo. Si te colocas en un punto determinado se produce un efecto óptico y parece que tu cabeza forme parte de la multitud de gente que jalea a los hombres que vuelven de la guerra. A medida que nos acercamos, me doy cuenta de que han mancillado a todas las mujeres con espray. Ahora todas tienen unas tetas enormes y la lengua fuera, como si quisieran abalanzarse sobre el primer soldado con piernas que pasara por delante.