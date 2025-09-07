'Velintonia 3' o Justicia poética para Vicente Alexandre

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Velintonia 3, el documental de Javier Vila que rescata la memoria viva de la casa del Nobel Vicente Aleixandre, participará en el Festival de Cine de Madrid, certamen calificador para los Premios Goya. La película se proyectará el próximo 17 de septiembre a las 17:30 horas en Cineteca Madrid, antes de su estreno comercial en las salas de cine españolas, previsto para finales de noviembre.

El estreno en el Festival de Málaga situó a la película como una experiencia artística comunitaria. Más que un simple testimonio fílmico, funciona como un dispositivo que convoca la memoria y devuelve a la casa de Vicente Aleixandre —silenciada desde hace cuarenta años— el espíritu de encuentro literario que la definió. Su paso por Madrid se convierte en una ceremonia de memoria viva.

Con una sensibilidad alejada de toda nostalgia fácil, Velintonia 3 rescata del olvido la historia coral, íntima y literaria, de un lugar que fue santuario para varias generaciones de poetas. También recupera la vida y obra de un creador único que actuó como conector, amigo y mentor. Es un testimonio irrepetible de la literatura española, construido a partir de las voces de quienes lo habitaron siendo jóvenes y que hoy, en la vejez, lo evocan con lucidez. De ahí la urgencia de este filme, que como una cirugía emocional detiene el tiempo y salva del silencio lo que estaba a punto de desaparecer.

Durante más de hora y media, el documental abre de par en par las puertas de Velintonia para reconstruir, con la palabra del poeta y de sus amigos, un oasis de amistad, concordia y creación que marcó la historia de nuestra literatura. Allí se leyeron por primera vez los Sonetos del amor oscuro de Lorca, se escucharon las voces de Miguel Hernández o Pablo Neruda, y germinó la «Academia de Brujas» de Carmen Conde, primera académica de la historia en España. Fue, además, refugio de jóvenes escritores en tiempos de dictadura: un espacio de libertad en medio de la represión.

La historia coral de la casa del Nobel, como metáfora de su propia vida, se recupera a través de los testimonios de Vicente Molina Foix, Guillermo Carnero, Marcos Ricardo Barnatán, Antonio Colinas, Jaime Siles, Javier Lostalé, Rosa Pereda y Dionisio Cañas —muchos de ellos reconocidos con los principales galardones de la poesía y las letras españolas—. A ellos se suman las lecturas dramatizadas de Antonio de la Torre, Ana Fernández, Manolo Solo y Mona Martínez, que devuelven voz y cuerpo a cartas, poemas y textos originales.

El filme no solo rescata el pasado: también activa el presente. Una nueva generación de poetas —Raquel Lanseros, Juan Gallego Benot, María Alcantarilla, Izara Batres, Marina Casado, Andrés París o Laura Rodríguez— participa en la dimensión performativa del documental, resignificando el lugar desde una mirada contemporánea. La re-poetización del espacio se completa con las intervenciones de Llorenç Barber y Montserrat Palacios, que convierten la casa en un instrumento vivo, mientras el Cedro Libanés del jardín sigue en pie como símbolo de resistencia. Con guion y dirección de Javier Vila —responsable de montaje y guion en títulos como Paraíso en llamas (nominado al Goya), La fabulosa Casablanca o Rota n»Roll—, Velintonia 3 se erige en gesto de justicia poética.