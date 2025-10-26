Cuando los kioscos eran bibliotecas

En las calles de la posguerra, donde el hambre competía con el anhelo de evasión, los libros de bolsillo se convirtieron en pasaportes a mundos lejanos. Como solía decir un viejo kiosquero, «un tebeo o una novela del Oeste valían más que un pan, porque alimentaban el alma». Estos humildes volúmenes —en ediciones baratas— forjaron las primeras generaciones de lectores masivos en España, transformando la lectura de un lujo elitista a un hábito cotidiano para obreros, niños y amas de casa. En un país reconstruyéndose de las cenizas de la Guerra Civil, colecciones como Austral y los intercambios de tebeos en los kioscos democratizaron la cultura, sembrando las semillas de una sociedad más letrada.

Todo comenzó en 1937, en plena Guerra Civil, cuando la editorial Espasa-Calpe, fundada en 1925, trasladó su cuartel de operaciones a Buenos Aires para escapar del conflicto. Allí, influida por intelectuales exiliados como José Ortega y Gasset, nació la Colección Austral, la primera serie de libros de bolsillo en español.

El primer volumen no podía ser más emblemático: La rebelión de las masas, de Ortega y Gasset, un ensayo que ya anticipaba el compromiso de este sello editorial con el pensamiento crítico y la difusión cultural. Austral apostó por ediciones económicas y tiradas masivas. Su catálogo abarcaba clásicos universales, autores españoles contemporáneos y obras de la Generación del 98 y del 27, desde Valle-Inclán hasta García Lorca o Shakespeare. Austral heredaba el espíritu de la anterior Colección Universal, pero con un formato innovador que facilitaba la lectura en tranvías, fábricas o casa. Inspirada en modelos extranjeros como la alemana Albatross (1931) y la inglesa Penguin (1935), Austral apostó por ediciones que abarcaban clásicos como El Quijote o las obras de García Lorca y Unamuno. Los géneros se distinguían por el color de la portada: el azul es para novelas, el verde para ensayos y filosofía, el violeta para teatro y poesía y el gris para los clásicos.

La Biblioteca Básica Salvat RTV lanzó entre 1969 y 1971 cien títulos. El entonces ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, quiso presumir de modernidad y convocó un concurso. La alianza entre Salvat y Alianza Editorial vendió más de 30 millones de ejemplares, cuyos títulos fueron seleccionados por un comité integrado por Dámaso Alonso, Miguel Ángel Asturias y Maurice Genevoix. De este modo, el régimen alentaba la cultura, pero solo la que quería. Asún así, la gente leía y eso ya era una pequeña revolución en una época dominada por el «pensamiento único».

En aquella España los kioscos se convirtieron en bazares de sueños. No eran solo puntos de venta de periódicos, eran centros de trueque cultural, donde novelas del Oeste y tebeos circulaban como monedas de cambio.

Las novelas del Oeste

Autores como Marcial Lafuente Estefanía dominaban con sus westerns, al igual que las series de El Coyote o Búfalo, que se alquilaban, prestaban o intercambiaban por unas pocas pesetas. Durante la Guerra Civil, Enrique Jardiel Poncela le dio un consejo que Estefanía jamás olvidó: «Escribe para que la gente se divierta, es la única forma de ganar dinero con esto». Y así lo hizo. Sus novelas eran pura acción, sin largas descripciones, con diálogos cuidados, que hicieron amar la literatura a muchos jóvenes, que podían oler la pólvora desde la primera página. Lafuente Estefanía llegó a escribir más de 3.000 títulos, algunos de ellos en prisión, ya que fue oficial de Artillería del Ejército Republicano en el frente de Toledo y tras la contienda decidió no exiliarse, por lo que fue enviado a la cárcel varias veces. Sus libros se publicaban en papel vulgar, en ediciones que, tras pasar por cientos de manos en los kioscos, acababan siendo ilegibles.

Los grandes del género, además del citado Lafuente Estefanía —leído también en América— fueron James Fenimore Cooper, autor de El último de los mohicanos; Washington Irving, en sus Western Journals; el alemán Karl May; y Owen Wister, con su novela El Virginiano.

También triunfaban las novelas románticas, con la reina del género Corín Tellado, y las de suspense —entonces no se llamaba género negro—. Los tebeos fueron el alma de la posguerra. Publicaciones como Pulgarcito, El Capitán Trueno o las de Bruguera, fundada en 1910 pero que alcanzó sus mayores éxitos entre los 40 y los 60, ofrecían humor y aventuras en formatos baratos. Series como Leyendas Infantiles o las de Editorial Hispano Americana reflejaban las carencias del período, con papel escaso y malo.

«La España de Franco fue una España de tebeo», como señala un estudio, donde estos cuadernillos no solo entretenían a niños, sino que formaban parte de la cultura popular, pasando de mano en mano y fomentando una lectura compartida en tiempos de penuria. En 1965 en los kioscos españoles el 75% de las novedades que salían cada semana eran cómics para niñas, hasta el punto de que la serie Azucena vendía infinitamente más que el archiconocido Capitán Trueno.

En aquellos intercambios en los kioscos había algo mágico y absurdo: un niño canjeaba un tebeo manoseado por una novela que olía a tabaco y el mundo se expandía. La lectura pasó a ser un vicio al alcance de todos. La cultura, barata y manoseada, pero viva, penetró en la calle.

El Netflix de papel

Otro género tan popular como las adictivas series que emiten hoy las plataformas fue el de las fotonovelas. Con un formato de revista, contaban una historia en fotografías —muchas veces con actores muy conocidos—, y los diálogos en «bocadillos». Eran romances con final feliz, populares entre los años 60 y principios de los 70; publicaciones que también se podían canjear en los kioscos.

Lo más curioso es que las fotonovelas, que pronto se quedaron anticuadas, dejaron no pocas secuelas en el arte contemporáneo. Nunca tuvieron el reconocimiento del cómic, pero su estética caló y numerosos artistas se apropiaron de sus códigos para convertirlas en un lenguaje subversivo.