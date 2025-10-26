Sobrevivir a la batalla del Ebro

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Aquí donde estoy, con este eufemismo comenzaban los soldados las cartas durante la guerra civil para ocultar sus posiciones, pero también es el título de un cómic, editado por Astiberri, que narra la vida de un chaval de 18 años que sobrevivió a la batalla del Ebro y las 54 cartas que envió a su madre y hermanas. La guionista del cómic María Castro (Madrid, 1969) explica que conoció a Gabriel León en Tarragona, cuando ya había cumplido 99 años, y a su hija Montse que depositó en sus manos la correspondencia que guardaba la familia y que la autora asumió con la «responsabilidad de transmitir un legado», primero en cómic y luego en un documental que emitirá la productora Filmin el 23 de enero de 2026. En la decisión de contar la historia en formato cómic y no como una novela tuvo que ver el hijo de la autora, que tenía 17 años cuando conoció a Gabriel, casi la misma edad que éste cuando fue al frente: «Pensé que el cómic era la mejora manera de llegar a la gente joven». Tres viajes hizo la guionista del cómic a Segura, el pueblo de Gabriel, para entrevistarle y recorrer con él los espacios de la batalla del Ebro: «Aunque tenía 99 años entonces (2019) estaba muy bien, físicamente y de cabeza, y con muchas ganas de que lo que contaba fuese publicado». En total, Castro dispuso de las 54 cartas, enviaba una cada dos días (115 duró la batalla), siempre a su madre y hermanas intentando no preocuparles, gastando bromas y pidiendo que le escribieran de vuelta. No suele hacer referencia a los muertos ni al miedo, sus alusiones son humorísticas: a los piojos, a los bombardeos, a la comida y a la lluvia. «Ahora mismo me han dado una careta como a todos, no sé por qué será, puede que empiece el carnaval», cuenta el protagonista en una de las cartas que se recogen en viñetas. El humor fue el escudo al que recurrió para proteger a su familia.