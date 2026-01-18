Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Billy Wilder. Anatomía de un genio es una nueva publicación que se suma a la bibliografía sobre el director austríaco, un trabajo colectivo que ofrece diferentes miradas y claves para atraer a seguidores y estudiosos, pero también a jóvenes cinéfilos que aún no han descubierto a este clásico que filmó numerosas obras maestras. El libro forma parte de la colección Nosferatu de Donostia Kultura y la Filmoteca Vasca, editado con motivo del ciclo que estas dos entidades dedican este año al realizador, que comienza este miércoles con la proyección en el centro Tabakalera de San Sebastián de El crepúsculo de los dioses. O de ‘Sunset Boulevard’, que es su título original de la película, como ha recordado Fernando Trueba en rueda de prensa, en la que ha sido presentado como «el cineasta europeo que mejor conoció a Billy Wilder», con quien mantuvo una relación de catorce años, hasta su muerte, y a quien rindió su admiración al agradecerle el Oscar que recibió por Belle Époque. Trueba es el protagonista de una de las dos entrevistas del libro, coordinado por el escritor y comunicador Luis Alegre. La otra es la que firma el cineasta y productor musical Nat Chediak a Joseph McBride, autor de Billy Wilder: Dancing on the Edge, gran biografía sobre el director de Con faldas y a lo loco publicada en 2021 y no traducida en España. «Su conocimiento personal y su extraordinaria investigación le permiten arrojar sobre su figura una luz única», destaca Alegre sobre McBride en la introducción de ‘Billy Wilder. Anatomía de un genio’, que ha abordado con «el desafío de aportar algo interesante» sobre un director de cine sobre el que se ha escrito mucho. «He tratado de reunir miradas de todo tipo de gente, de muy diversos perfiles y generaciones», ha añadido Alegre, que en ese empeño ha contado con los escritores Ana Merino, Manuel Vilas y Daniel Gascón, críticos como Carlos F. Heredero, Oti Rodríguez Marchante, Quim Casas y Elsa Fernández-Santos y con la directora y guionista Marta Medina, la más joven, que firma «un ensayo lleno de claves, matices inesperados, sabiduría y brillantez».