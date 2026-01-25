'Bécquer en París', historia de un crimen por Miguel Lago

El thriller Bécquer en París del presentador y humorista Miguel Lago arranca con el asesinato encubierto del inspector Antonio Izaguirre en un oscuro callejón de Madrid. Veinte años después, su hija, la inspectora Elena Izaguirre, persigue las grietas del caso que la ha marcado y la ha convertido en una policía rigurosa y con una ética muy marcada y decidida a descubrir quién y por qué mató a su padre. En paralelo, el humorista Bécquer —un cómico reconocido en España y Latinoamérica — se ve arrastrado de nuevo al territorio del peligro entrando en medio de una red de corrupción que lleva décadas operando entre comisarías, forenses y altos cargos. Elena y Bécquer forman un dúo tan improbable como magnético que los llevará desde México, hasta París, donde la trama alcanza su núcleo en la élite diplomática española. Allí, entre fiestas de lujo y un desfile en el Museo del Louvre –que Bécquer revienta con una irrupción tan cómica como suicida–, ambos desmantelan una estructura criminal, protegida por políticos para evitar un escándalo que destape años de mentiras. Con un tono que mezcla ingenio, acción, crítica mediática y heridas familiares, la novela avanza hacia un desenlace tan emocional como catártico descubriendo que el coraje y la verdad siguen siendo las únicas formas de salvación.

Bécquer en París reconstruye, capa a capa, una conspiración que ha sobrevivido dos décadas gracias a la conveniencia entre policías, técnicos y diplomáticos que se acostumbraron a mentir a cambio de dinero y poder. La novela sigue el movimiento de ese poder invisible desde su origen —la ejecución del inspector Antonio Izaguirre en un callejón madrileño— hasta su caída en París, donde se concentran las últimas piezas de una trama que durante años ha manipulado informes, fabricado coartadas y silenciado a quienes intentaron hablar. En el centro de la historia late la figura de Elena Izaguirre, una inspectora moldeada por la ausencia de su padre y por la convicción de que la justicia no puede depender del relato oficial. Con su investigación y perseverancia, destapa realidades que nadie quería mirar. Frente a Elena aparece Bécquer: cómico, mediático, incómodo y demasiado conocido para pasar desapercibido. La irrupción de la investigación policial en su vida lo coloca en una nueva versión de sí mismo que no conocía: todavía hay cosas por las que vale la pena arriesgarlo todo, incluso cuando cada paso lo expone a su caída. La alianza entre Elena y Bécquer vertebra el corazón emocional de la novela. Son dos mundos que chocan y se necesitan: la lógica rigurosa de ella y la intuición disruptiva de él. El viaje que emprenden —de los callejones de Madrid a una casa vigilada en México y, finalmente, a los salones de la diplomacia española en París— no es solo una investigación criminal, sino un aprendizaje mutuo sobre cómo enfrentar el miedo, la mentira y la memoria para hacerse más fuertes.