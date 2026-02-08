Ana Milán presenta 'Bailando lo quitao'

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Bailando lo quitao es una novela luminosa que sacudirá la conciencia y las emociones de los lectores, una narración que nos atrapa desde la primera página. A través de la voz de su protagonista, la historia transita por una memoria íntima que se convierte en colectiva. Los episodios de la vida de Josefa García, como también sus anhelos, logros y desdichas, vertebran este atractivo relato acercándonos a un pasado cuyas normas la protagonista nunca acató y a un presente instalado en el recuerdo. «Lo mejor de morir es dormir con tus monstruos y tus muertos. Acallar a unos, despedir a los otros. Poner a cada uno en su caja y quedarte la cama para ti entera. Para ti y para la vida que amenaza con volver. Porque si algo tiene la vida es que siempre amenaza con volver, y, si tienes suerte, lo hará con una lección distinta a la que te mató».

La novela aborda temas universales como la familia, la religión, el amor y el deseo, el matrimonio como fin, la juventud, la salud mental, la soledad y la muerte. Y, hábilmente, la autora lo hace desde esas dos visiones: la personal y la social. Lo que la protagonista vivía en su interior y de puertas para fuera, y lo que la sociedad dictaba, sobre todo, a las mujeres. Ana Milán logra que muchas de las cuestiones que se esconden en esta ficción resuenen todavía.

Porque hay inquietudes humanas que no varían, como darle sentido a nuestra vida, y otras que siguen pendientes de actualización, como el rol de la mujer en nuestra sociedad, el elogio de la juventud y la belleza o el trato a las personas mayores. «Si se ha vivido de verdad se morirá varias veces; es el precio, no hay otra manera de hacerlo o, mejor dicho, no hay manera de no hacerlo.

Aprendí tarde la belleza de resurgir y que para hacerlo es necesaria la soledad. Hui siempre de ella, le tuve miedo a estar conmigo a solas, hasta que entendí que un callejón sin salida es cuando aquello que causa dolor es lo mismo que lo alivia. Y me entregué a la soledad. En cuerpo y alma. En tiempo y olvido. Me rendí para ganar, aunque no sabía que lo haría; descubrí, tiempo más tarde, que a veces sólo vences cuando te das por vencido».

La voz de la narradora mezcla el ajuste de cuentas, a veces sutil y otras contundente, con reflexiones emotivas y tan directas como crudas sobre lo que significa vivir con todas las consecuencias. El público disfrutará de una novela que fabula alrededor de las memorias de una mujer de casi setenta y nueve años que ya está de vuelta de todo y que logra pellizcar la piel de los lectores. Con sentido del humor, destellos de sarcasmo y del realismo que aporta la madurez, Josi reflexiona sobre la mujer que fue, la que es y la que quiso ser. También sobre la niña que tenía a un padre autoritario y a una madre sumisa, a una abuela materna sin pelos en la lengua y a un tío que la alababa precisamente por ser cómo era.