Nuevo boom asiático con 'La librería de los viernes'

La literatura asiática está experimentando un aumento de popularidad a nivel global, impulsada en gran parte por el cambio en las preferencias literarias de un público joven, diverso y cada vez más abierto a voces internacionales. Según datos del Premio Booker Internacional 2023, las ventas de ficción traducida crecieron un 22% en 2022 respecto al año anterior, con un incremento especialmente notable entre lectores menores de 35 años. Una de las tendencias más destacadas dentro de este fenómeno son los libros de healing fiction o ficción curativa, un tipo de narrativa que busca ofrecer consuelo y dar aliento al lector. Japón y Corea del Sur han liderado este género con títulos como La biblioteca de los nuevos comienzos o Mis tardes en el pequeño café de Tokio, de Michiko Aoyama (Planeta, 2023 y 2025), Bienvenidos a la librería Hyunam-dong, de Hwang Bo-Reum (Espasa, 2024); Te receto un gato, de Syou Ishida (Planeta, 2025), El misterio de la lavandería de Yeonnam-dong, de Kim Jiyun (Planeta, 2025), y ahora La librería de los viernes, de Sawako Natori (Planeta, 2026).

En la estación de Nohara, a las afueras de Tokio, se esconde una pequeña librería envuelta en leyendas urbanas: dicen que quien cruza sus puertas en busca de un libro que pueda cambiar su vida acaba encontrando precisamente el que necesita, incluso antes de saberlo.

Allí llega Fumiya, un estudiante universitario inseguro y poco aficionado a la lectura, que necesita encontrar un libro para su padre enfermo. No imagina que, tras su modesto escaparate, le espera un mundo de lo más singular: un almacén subterráneo repleto de libros, tres libreros tan excéntricos como entrañables, y un pequeño café donde cada día el menú se inspira en una lectura recomendada de la librería. Poco a poco, gracias a esta comunidad única, Fumiya descubrirá el placer de leer y aprenderá a escucharse a sí mismo y a confiar en sus emociones. Mientras tanto, las historias personales de los libreros y de otros clientes, que se reúnen en torno a una buena mesa y un plato hecho con amor, se entrelazan en un relato lleno de humor, ternura y pasión por la lectura.

Sawako Natori (Prefectura de Hyogo, 1973) se licenció en Literatura por la Universidad Meiji. Después de trabajar como guionista de videojuegos para una gran empresa, en 2010 debutó como escritora y cinco años más tarde ganó el premio de libreros Ekinaka. Con La librería de los viernes, que inaugura una serie ambientada en esta pequeña librería con cafetería, se ha consolidado como una de las autoras más leídas en Japón, y además ha debutado a escala internacional con traducciones en veinticinco países. La historia de La librería de los viernes empezó cuando mi editora me pidió que escribiera una novela ambientada en la librería de una estación. Fui yo la que quiso que los libros que aparecen en ella fueran todos libros reales a toda costa. Soñaba con escribir una novela que, de alguna manera, fuera una carta de amor a los grandes autores que he ido conociendo, disfrutando y me han inspirado desde pequeña. Si creé una librería que cuenta con un almacén enorme en un andén en desuso con una cafetería en la que se pueda hablar con los empleados mientras se come o bebe algo delicioso fue porque ese es mi sueño: que exista una librería así. Y creo que es también el de muchos amantes de la lectura.