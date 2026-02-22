Escribir contra el olvido

Publicado por Cristina Fanjul LEÓN Creado: Actualizado:

La novela de Daniel Ramírez nace de una doble indagación: la de los nazis refugiados en España tras la Segunda Guerra Mundial y la de una memoria personal que irrumpe en pleno proceso de escritura. El autor trabajaba en una historia sobre un viejo criminal nazi integrado en la normalidad española cuando un suceso familiar modificó el rumbo del libro: su abuelo, a los noventa y cinco años, le confesó que había sido extorsionado por ETA. La revelación actuó como un desplazamiento sísmico. La infancia, hasta entonces recordada como un territorio de estabilidad, se reordenó bajo el signo del miedo discreto: horarios alterados, llamadas atendidas con urgencia, cartas amenazantes ocultas para preservar la vida familiar. La novela, que ya contaba con un borrador avanzado, se reescribió desde esa experiencia. La protagonista, Julia, dejó de ser sólo una periodista que persigue a un criminal histórico para convertirse también en la nieta de una víctima del terrorismo. La pesquisa externa se transformó en indagación íntima y Ramírez tuvo que revisar sus propios recuerdos de infancia y a trasladar esa experiencia a la ficción. La protagonista, Julia, dejó de ser sólo una periodista que investiga el pasado de un nazi para convertirse también en la nieta de una víctima del terrorismo.

Y es que en Los días que no existieron, la memoria no comparece como un archivo ordenado, sino como una grieta que se abre cuando la historia roza la biografía. El proyecto comenzó como una investigación narrativa sobre los restos humanos de la catástrofe europea. La fascinación del autor era doble: histórica —cómo se disuelve el crimen en la rutina— y ética —qué significa la banalidad del mal cuando adquiere rostro doméstico. La literatura, explica, le permite formular las preguntas que el periodismo deja abiertas: cómo se vive después del horror, qué lugar ocupa la responsabilidad en la memoria, qué silencios sostienen la normalidad. Para sostener la verosimilitud, el autor combinó documentación de escenarios con trabajo de campo: entrevistas a terroristas arrepentidos, conversaciones con familiares de perpetradores históricos, verificación minuciosa de lugares, sonidos y atmósferas. Pero el fundamento último de la credibilidad no es el dato, sino la experiencia emocional. La incomprensión ante la violencia —que dice arrastrar desde la infancia— se convierte en energía narrativa. De ahí que el libro adopte la forma del thriller: un dispositivo de tensión que empuja al lector hacia una pregunta incómoda —qué habría hecho uno mismo en circunstancias extremas— sin ofrecer refugios morales prefabricados.

El escritor sostiene que las novelas que mejor funcionan son las que contienen esa verdad emocional. Por eso, aunque la trama sea ficticia, los escenarios y las atmósferas han sido reconstruidos con precisión documental. Viajó repetidamente a San Sebastián para captar olores, sonidos y espacios reales, con el fin de que la violencia narrada tuviera un anclaje concreto. Esa voluntad de verosimilitud atraviesa la escena en la que el padre de la protagonista reconstruye el asesinato del abuelo: un momento concebido desde emociones reales que el autor reconoce haber experimentado al recordar su propia infancia marcada por la violencia política. Uno de los recuerdos que el propio Ramírez evoca para explicar su relación con el terrorismo se sitúa en un campamento de montaña al que acudió siendo niño. Allí escuchó a otros chicos referirse a ETA como «hermanos mayores» que protegían a su comunidad. Él no tenía entonces conciencia política, pero comprendía que matar estaba mal. Esa incomprensión inicial —cómo puede justificarse el asesinato por una causa— permanece, según afirma, como el núcleo moral de su escritura.

El resultado es un relato que avanza en dos direcciones simultáneas. Por un lado, la violencia histórica, percibida a distancia y revestida de un aura casi literaria; por otro, la violencia cercana, que desactiva cualquier abstracción y reclama un lenguaje de duelo. Ramírez no propone un paralelismo entre contextos —advierte contra las analogías simplificadoras—, sino una interrogación ética compartida: ninguna causa redime el acto de matar. La novela despliega esa premisa sin convertirla en tesis, dejando que la intriga la haga respirable.

El autor también rememora el impacto que le produjo el asesinato de Tomás Caballero en Pamplona, ocurrido en el mismo punto por el que él accedía a la piscina donde había vivido sus días más felices. La contradicción entre el espacio de la infancia y el escenario del crimen se convirtió en una experiencia decisiva para comprender cómo la violencia política se inscribe en la vida cotidiana. Esa tensión entre lo íntimo y lo histórico es el motor de su novela y la razón por la que la investigación narrativa se convierte en un proceso de revisión personal.

Ramírez combina planificación y descubrimiento: la historia madura durante la vida cotidiana y se redefine en el acto de escribir. Ese método —mezcla de mapa y brújula— se traduce en una prosa que privilegia la acción sin renunciar a la densidad psicológica. Julia, su protagonista, encarna esa tensión: figura de investigación y de herida, de razón periodística y memoria familiar.

En un tiempo propenso a simplificaciones, la obra de Daniel Ramírez reivindica la literatura como espacio de responsabilidad. No corrige la historia, pero la interroga; no clausura el pasado, pero impide que se vuelva decorado. Si el thriller, en su origen, es una máquina de suspense, aquí se convierte también en un instrumento de conciencia. Contra el olvido, la novela propone una forma exigente de atención: mirar de frente, sin coartadas, aquello que preferiríamos no ver.

A esa vocación de atención se suma una concepción exigente de la memoria pública. Para Ramírez, el problema no es sólo qué recordamos, sino cómo lo hacemos y con qué lenguaje moral. La memoria, sugiere, no puede reducirse a consigna ni a ornamento retórico: requiere contexto, matiz y una pedagogía del presente. En su novela, esa pedagogía adopta la forma de escenas donde el pasado irrumpe sin estridencias, como una sombra que modifica la luz de lo cotidiano. El lector asiste así a una reeducación de la mirada: lo familiar se vuelve problemático, lo lejano adquiere proximidad ética.

El periodista afirma que la escritura del libro lo transformó, obligándolo a mirar el terrorismo de ETA desde una perspectiva adulta y a reconocer la permanencia de recuerdos que creía olvidados. Su experiencia personal, integrada en la ficción, convierte la novela en una exploración de la memoria individual y colectiva. El resultado es un relato donde la investigación de un pasado violento no busca resolver la historia, sino enfrentar al lector con la persistencia de sus consecuencias.

Hay, además, una tesis soterrada sobre la duración del mal. Ninguna violencia prolongada, sugiere Ramírez, se sostiene sólo con ejecutores: necesita un entorno social que tolere, jalee o calle. La novela no distribuye culpas colectivas, pero explora ese territorio gris donde la responsabilidad se diluye en el hábito. En esa zona, la memoria deja de ser un repertorio de fechas y se vuelve una práctica de atención.

La prosa de Ramírez, sobria y precisa, evita la grandilocuencia para dejar que el peso recaiga en las situaciones. Hay una economía expresiva que confía en la potencia de los detalles —un gesto, un silencio, un trayecto urbano— para sugerir lo indecible. Esa estrategia refuerza el efecto de verosimilitud y sitúa al lector en un territorio donde la emoción no se impone, sino que se descubre. El ritmo, sostenido por una arquitectura de giros medidos, mantiene la tensión sin sacrificar la reflexión.