C. Karmany llega a su 'Tiempo de granadas'

Tiempo de granadas es una novela que entrelaza pasado y presente para reconstruir la memoria de varias generaciones de mujeres en un pueblo mallorquín, Sant Francesc. A través de dos líneas narrativas —la vida actual de Margot y la historia oculta de su abuela Joanaina—, el libro reflexiona sobre la herencia femenina, el silencio, la culpa y la supervivencia. En el presente, la protagonista es Margot, una fotógrafa que vive en Barcelona y vuelve al pueblo familiar para pasar las fiestas de Año Nuevo. Lo que iba a ser una estancia breve se convierte en una pausa vital. Margot arrastra un cansancio profundo. La vuelta al pueblo la enfrenta a la mirada constante de los demás, a los chismes y a la sensación de no haber encajado nunca del todo. Allí retoma el contacto con sus amigas de siempre —las Gatas—, mujeres adultas que, entre bromas y confidencias, dejan entrever matrimonios agotados, problemas de salud, frustraciones y miedos ligados al paso del tiempo. Mientras fotografía el pueblo, Margot empieza a investigar la figura de su abuela Joanaina, fallecida años atrás. El hallazgo de varias recetas manuscritas de confitura de granada, repetidas y fechadas, despierta su curiosidad y abre la puerta al pasado.

Caterina Karmany i Jaume es periodista licenciada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, con postgrados de Comunicación y Nuevas tecnologías, Dirección de Marketing por la UOC y Coolhunting y detección de tendencias. En 2005 entró en el Departamento de Informativos de Catalunya Ràdio donde condujo El vidre. Ha trabajado en la delegación de la CCMA en Madrid y de Contenidos Digitales. En 2017 pasó a ser la Coordinadora de Catalunya Ràdio en Madrid. Ha colaborado en todo tipo de programas como Tot es mou, Tarda oberta o Divendres. En diciembre de 2022 fue nombrada corresponsal de TV3 y Catalunya Ràdio en las islas Baleares. Lectora empedernida desde los cinco años, siempre quiso ser explico ser periodista, corresponsal de guerra o articulista, pero acabo atrapada en la inmediatez de la radio que permite explicar las cosas que pasan en el momento que pasan. Tiempo de granadas (El temps de les magranes) fue su debut como novelista y narra la historia de tres generaciones de mujeres valientes que, gracias a la amistad y a su empuje, se sobreponen a la adversidad.

Tiempo de granadas sitúa parte de la trama narrativa en la posguerra, mostrando sus consecuencias más duraderas, como el hambre, el trabajo precoz infantil, la asuencia de ciudados y una normalización de la dureza que marca a quienes crecen sin margen para la fragilidad. La novela aborda cómo ese contexto obliga a las mujeres a madurar antes de tiempo y a convertir el silencio en una forma de protección. Un pasado que no se explica, pero que sigue determinando la forma de habitar el presente. «Joanaina enterró a su marido sin hacer preguntas. «En esta casa no se habla de eso». Ahora no se podía hacer nada». Desde una mirada profundamente contemporánea, el libro retrata a mujeres que no eligieron su lugar, pero tuvieron que sostenerlo. Matrimonios impuestos, maternidades asumidas sin deseo, trabajos invisibles y cuerpos puestos al servicio de otros, forman parte de una realidad para las mujeres a lo largo de las décadas. Lejos del feminismo discursivo, la novela construye un relato de resistencia cotidiana: mujeres que sobreviven sin reconocimiento, y cuyas decisiones siguen pesando sobre las generaciones actuales.

La casa familiar es uno de los escenarios clave. Las casas tienen un rol central en la novela, ya que concentran la memoria íntima y el legado emocional de varias generaciones. Durante la posguerra, el hogar se convierte en un espacio de trabajo, duelo y resistencia. En su interior se aprende a callar, a asumir responsabilidades tempranas y a aceptar los roles impuestos. La violencia, la culpa y la renuncia no siempre se expresan con palabras, pero quedan incrustadas en la rutina doméstica. La casa llega a simbolizar cómo los conflictos históricos y sociales se transmiten en el ámbito privado. Y de igual manera, el bar. El bar funciona como el centro de la vida social y política. Es el espacio donde se cruzan generaciones, ideologías y rumores. Allí se construye el relato colectivo del pueblo: lo que se sabe, lo que se exagera y lo que se juzga. Para las protagonistas, el bar simboliza la exposición constante y la imposibilidad de desaparecer. Representa los mecanismos de vigilancia social y cómo la comunidad regula comportamientos sin necesidad de instituciones. Es el escenario donde la intimidad se vuelve pública y donde se dictan sentencias sociales sin apelación. Los bares que aparecen en la novela corresponden al Centro y Can Tronca, bares que la autora frecuenta.