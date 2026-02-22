Agnès Marquès por Agnès Marquès

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

TextoLa segunda vida de Ginebra Vern, editada por Destino, «tiene como punto de partida unos hechos reales que conocí a través de un artículo de tipo pescaclics: la venganza de una mujer engañada que pretendía escarnecer, mediante un anuncio en el diario local de Hemphill, Texas, a su marido y a su amante. El artículo exponía los hechos con una crueldad emocional salvaje que me violentó hasta el punto de preguntarme si todo aquello era real y qué derecho tenía yo, a tantos miles de kilómetros de distancia, a conocer ese grado de intimidad de la vida de aquellas tres personas. Esta inquietud es el motor de arranque de esta historia, una desazón que traslado a Ginebra y que después evoluciona hacia otras preguntas que el lector deberá responder por sí mismo y que se alejan completamente del asunto inicial. A través de Ginebra también he querido explorar cómo un hecho cotidiano cualquiera, aparentemente insignificante, puede ser el detonante que desajuste una vida que parecía ordenada. Pero esta historia no podía explicarse solo desde ahí. Necesitaba desplazar la mirada y acercarme físicamente al mundo de los protagonistas del anuncio. Eso me permitió reconstruir el entorno en el que viven, absolutamente ajenos al hecho de que su vida privada haya llegado tan lejos, y descubrir, como hará Ginebra, que, a pesar de todo, la vida se parece mucho en todas partes. La segunda vida de Ginebra Vern explora el margen que siempre existe entre los hechos y el relato que hacemos de ellos; cómo una misma historia puede transformarse según quién la mire, quién la cuente y con qué intención. En ese espacio ambiguo es donde aparece el amor, atravesando toda la novela, no como una promesa de salvación, sino como una fuerza que desordena (...)".