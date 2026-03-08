Juan Pedro Aparicio: «Alfonso VI conquistó Toledo como rey; Roma decidió después qué significaba aquella conquista»

Durante siglos la historia de la península se contó como una larga epopeya llamada Reconquista. Pero el panorama medieval fue bastante más complejo. En Zafadola, continuación de El sueño del Emperador, el autor se adentra en una figura casi olvidada: el príncipe musulmán aliado de Alfonso VII que soñó con un un imperio ibérico donde cristianos y musulmanes pudieran convivir bajo una misma soberanía. A partir de ese episodio, la conversación deriva hacia cuestiones mayores: el poder de Roma, el papel de Toledo, la construcción del relato nacional o lo que León pudo aportar a Europa.

— Este es su segundo Episodio Nacional después de El sueño del Emperador. Es, en cierta manera, la historia paralela desde el punto de vista musulmán. ¿Qué realidad quería plasmar con Zafadola que se intuye en el anterior? — Mi proyecto inicial era una trilogía, en la este episodio no estaba previsto. Pero cuando quise empezar el segundo libro, la personalidad de Zafadola se me impuso. En

El sueño del Emperador se habla de él y de su proyecto común con Alfonso VII, pero apenas se desarrolla. Quise profundizar en lo que significó como aliado del emperador y como copartícipe de un proyecto bastante singular: un imperio ibérico basado más en la convivencia que en la pura coerción. Dicho de otro modo, un intento de organizar políticamente una realidad que en la península ya existía: la convivencia imperfecta, pero real, entre religiones y culturas. Al empezar a trabajar en ello comprendí que mi proyecto necesitaba más espacio del que había previsto. Pensé entonces en cuatro episodios en lugar de tres. Y cuando terminé Zafadola, todavía me surgió la tentación de añadir uno más. Hay personajes históricos que, cuando empiezas a escucharlos, ya no te dejan marcharte tan deprisa.

— Tanto en la anterior como en esta el villano es el Papa y los francos. ¿Puede explicar hasta qué punto conspiraron contra la idea de España de Alfonso? — Villano es un término muy de novela, aunque yo creo no haberlo empleado. Lo que intento hacer —y lo digo en el prólogo— es presentar los hechos tal como los conocemos y dejar que hablen por sí mismos. A veces basta con ordenar los acontecimientos para que el lector saque sus propias conclusiones. Mi referencia son los Episodios Nacionales de Pérez Galdós: una obra de enorme imaginación en la que, sin embargo, los hechos históricos contrastados no solo se respetan, sino que se ofrecen al lector de manera muy seductora. Hoy abundan novelas llamadas históricas que en realidad son novelas de aventuras o de capa y espada. Utilizan un decorado supuestamente histórico para fantasear sin demasiados escrúpulos y acaban ofreciendo, aunque sea de fondo, una imagen completamente tergiversada de la época. El novelista busca atrapar al lector con un conflicto que necesita ser resuelto, vivido por personajes verosímiles y contado con un ritmo que mantenga la atención. Una novela apoyada únicamente en documentos sería ilegible como narración; para eso están los historiadores —aunque los anglosajones sepan convertir cualquier legajo en una historia apasionante—. La novela histórica debe además respetar lo documentado y, al mismo tiempo, atreverse a interpretar aquello que no quedó escrito pero que inevitablemente sucedió. Porque los hechos de la vida nunca son mudos: hablan. Y el novelista, si quiere ser honesto, debe intentar entender ese lenguaje.

— En Zafadola cuenta la coronación de Alfonso como emperador. ¿Fue ese momento el principio del fin del Reino de León? — Yo diría que el proceso empezó antes, con la entrada del rey de León, Alfonso VI, en Toledo. Y conviene recordar algo que muchas veces se olvida: no entró como cruzado, sino como soberano. Los pactos con la población musulmana protegían personas, bienes y lugares de culto; las comunidades judías mantuvieron su posición económica y administrativa; y el rito hispano ——llamado hoy mozárabe— siguió celebrándose. Toledo se integraba así en el Reino de León conforme a un modelo político que ya existía: dominio sin exterminio, dominio con respeto. Ese modelo, sin embargo, resultaba incómodo para Roma. Toledo era demasiado importante —estratégica y simbólicamente— como para quedar bajo una soberanía tan autónoma. La reacción pontificia fue rápida. En 1088 Urbano II restauró la sede metropolitana de Toledo y la declaró primada de toda Hispania. No era un simple ajuste eclesiástico: era una operación política de gran alcance. Y el nombramiento del arzobispo Bernard de Sédirac, monje cluniacense francés, dejó claro el rumbo. Con él llegó un nuevo clero, una nueva disciplina y, sobre todo, una nueva concepción de la obediencia. La introducción del rito romano fue el instrumento más eficaz de esa transformación. El rito no es solo liturgia: es también memoria y poder. El rito hispano estaba ligado a los concilios de Toledo y a una Iglesia que había formado parte de una soberanía política propia. El romano, en cambio, insertaba a la ciudad en una jerarquía cuyo centro estaba fuera de la península. Al mismo tiempo, el ascenso de Toledo desplazó a Compostela como gran eje espiritual del reino leonés. Roma intervino repetidamente a favor de la primacía toledana y el equilibrio de poder cambió. No por casualidad con la división del reino a la muerte de Alfonso VII, Toledo quedó dentro de los límites de una Castilla así ampliada con la bendición de Roma.

— ¿Cuándo comienza a hablarse de Reconquista? ¿Tiene sentido aplicar ese término a un proceso de ocho siglos? — El término «Reconquista» es bastante más tardío de lo que solemos imaginar. Su consolidación historiográfica se produce sobre todo en el último tercio del siglo XIX, cuando Cánovas del Castillo construye el relato de la Restauración borbónica. La idea de restaurar un orden perdido se proyecta hacia el pasado, y desde entonces el término empieza a aparecer con frecuencia en las historias generales de España. A partir de ahí se desarrollan varias interpretaciones. La corriente más conservadora y católica entendía la Reconquista como una empresa religiosa que explicaba la grandeza histórica de España. Otros historiadores la interpretaron más bien como el origen de las instituciones tradicionales del país: la monarquía, la Iglesia o las Cortes. Y ya en el siglo XX algunos autores insistieron en que las luchas del siglo VIII no fueron ni una cruzada ni una guerra de razas, sino conflictos políticos y patrimoniales propios de su tiempo.

— Recrea un Islam muy lejano de lo que conocemos hoy. En el libro anterior también habla de los almorávides. En otro momento dice: «Hay cristianos como el arzobispo franco y cristianos como mi abuelo y como yo». ¿Fue aquel periodo, en realidad, una guerra entre facciones cristianas y musulmanas?

— Creo que la convivencia entre cristianos y musulmanes en la península se entiende mal si partimos de la idea de una gran invasión árabe desde el punto de vista étnico. Los estudios más serios insisten en que lo decisivo fue la conversión al islam de una parte importante de la población. Hoy sabemos, incluso por estudios genéticos, que la aportación demográfica árabe fue prácticamente irrelevante. Dicho de otro modo: en gran medida se trataba de poblaciones de la misma tierra. Y, como ocurre en cualquier sociedad, mantenían alianzas y conflictos. Algo parecido sucedía en el resto de Europa, donde reinos cristianos guerreaban entre sí sin que eso les pareciera contradictorio. No olvidemos, por ejemplo, que Alfonso VI pasó casi un año como huésped en el Toledo musulmán o que muchos reyes cristianos aprendieron del conocimiento científico y cultural de al-Ándalus. La imagen de una lucha pura entre civilizaciones es una simplificación posterior, muy útil para ciertos relatos nacionalistas, pero bastante pobre para entender la complejidad real de la época.

— Hay un momento en la novela en que el emperador le dice a Zafadola: «Entre los dos haremos de Hispania un lugar donde la concordia se imponga entre todos sus hijos sin importar la religión que profesen». ¿Pudo haber sido posible? — No sé qué personaje castizo dijo aquello de que «lo que no puede ser no puede ser y además es imposible». La frase sirve bastante bien como respuesta. La península estaba entonces atrapada entre dos fuerzas muy poderosas. Por el norte, la Europa del papado, Cluny y la ideología de cruzada, con sus bulas que prometían la salvación de las almas a quienes murieran en la guerra de exterminio contra el musulmán. Por el sur, los almorávides primero y los almohades después, movimientos mucho más rigoristas que los propios musulmanes de la península. Para ellos, los andalusíes eran casi sospechosos: toleraban el vino, tenían costumbres sociales más flexibles y una relación distinta con las mujeres. Todo eso fue perseguido con dureza. En medio de esas dos presiones, aquel proyecto de convivencia tenía muy pocas posibilidades de prosperar.

— Tiene la intención de escribir tres episodios más. ¿Sobre qué versarán? —Así de osado soy. Porque para hacerlo es necesario mucho trabajo y disponer del tiempo suficiente. Me gustaría acabar en modo positivo. Por tanto no quiero llegar a 1230, prefiero detenerme en el 1188 con los decreta de Alfonso IX, que el gran historiador Julio González, profundo conocedor de la documentación de la época, no dudó en calificar de Constitución. Eso que hoy llamamos la cuna del parlamentarismo es, probablemente, la mejor contribución que León —y me atrevería a decir que toda la península— ha hecho a la historia política de Europa.

— Dice Sisnando en la novela que el mundo está cambiando: «Todo parece una danza macabra en la que el compás lo marcan las espadas mientras las almas tiemblan». Parece que habla del presente. ¿Era su intención? — No, aunque a veces todos los presentes se parecen más de lo que creemos. Las personas alejadas del poder suelen ser quienes más lo sufren, incluso cuando ese poder se presenta como democrático. Su vida discurre como algo arrastrado por la corriente de un río: si hay turbulencias, si hay caídas o sequías, poco pueden hacer para corregir el rumbo. Al final, en todas las épocas ocurre algo parecido: las grandes decisiones se toman lejos y sus consecuencias las pagan siempre los mismos.

— ¿Qué pudo haber aportado León al resto del continente? ¿Queda algo de aquel espíritu? — Lo más importante ya lo he mencionado. Pero no siempre se ha querido ver, porque el relato de la nacionalidad española se construyó durante mucho tiempo sobre otra idea. En mi bachillerato durante el franquismo el profesor encargado de una asignatura llamada Formación del Espíritu Nacional nos decía que España era una «unidad de destino en lo universal». Y cuando se le preguntaba cuál era la finalidad de esa unidad de destino, la respuesta era la defensa de los valores espirituales. Y cuando se le preguntaba cuáles eran esos valores, la respuesta era los de la Iglesia de Roma.